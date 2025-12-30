InícioColunistas#Mariana Morais
Ex de Margareth Serrão reage após término do namoro

Danilo Nascimento usou as redes sociais para reagir publicamente ao fim do relacionamento

Ex de Margareth Serrão reage após término do namoro - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ex de Margareth Serrão reage após término do namoro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Danilo Nascimento usou as redes sociais para comentar publicamente o término do relacionamento com Margareth Serrão, anunciado por ela nesta terça-feira (30/12).

O sanfoneiro, que passou a ser conhecido como padrasto de Virginia Fonseca, fez questão de ressaltar a felicidade ao longo dos 11 meses em que estiveram juntos.

Na mensagem, Danilo agradeceu o período ao lado de Margareth e destacou os bons momentos compartilhados.

“Quero agradecer pelos 11 meses que vivemos juntos! 11 meses de muitas alegrias, ninguém nunca me fez sorrir como você e tenho certeza que você também foi muito feliz nesse período”, escreveu.

Em seguida, ele reforçou que o relacionamento chegou ao fim de maneira madura e sem mágoas.

“Não tenho absolutamente nada a reclamar de você, muito contrário, somente agradecer. Terminamos de cabeça erguida com honestidade e transparência! Jesus ilumine seus passos, estarei sempre aqui”, completou.

Danilo e Margareth tornaram o namoro público em agosto de 2025, após cerca de sete meses de affair. O pedido oficial aconteceu durante a comemoração do aniversário de 39 anos do músico.

O anúncio de Margareth

Ao anunciar a separação, Margareth Serrão também se manifestou por meio de um texto publicado nas redes sociais, no qual explicou a decisão.

“Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos, mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes”, afirmou.

Ela ainda pediu compreensão ao público e desejou boas energias ao ex-companheiro.

“Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será. Agradecemos o carinho e o respeito e pedimos respeito e empatia a este momento, afinal, encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada, Danilo, família e amigos por tudo, que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês”.

 

 

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 30/12/2025 12:00
