Ex de Margareth Serrão reage após término do namoro

Danilo Nascimento usou as redes sociais para comentar publicamente o término do relacionamento com Margareth Serrão, anunciado por ela nesta terça-feira (30/12).

O sanfoneiro, que passou a ser conhecido como padrasto de Virginia Fonseca, fez questão de ressaltar a felicidade ao longo dos 11 meses em que estiveram juntos.

Na mensagem, Danilo agradeceu o período ao lado de Margareth e destacou os bons momentos compartilhados.

“Quero agradecer pelos 11 meses que vivemos juntos! 11 meses de muitas alegrias, ninguém nunca me fez sorrir como você e tenho certeza que você também foi muito feliz nesse período”, escreveu.

Em seguida, ele reforçou que o relacionamento chegou ao fim de maneira madura e sem mágoas.

“Não tenho absolutamente nada a reclamar de você, muito contrário, somente agradecer. Terminamos de cabeça erguida com honestidade e transparência! Jesus ilumine seus passos, estarei sempre aqui”, completou.

Danilo e Margareth tornaram o namoro público em agosto de 2025, após cerca de sete meses de affair. O pedido oficial aconteceu durante a comemoração do aniversário de 39 anos do músico.

O anúncio de Margareth

Ao anunciar a separação, Margareth Serrão também se manifestou por meio de um texto publicado nas redes sociais, no qual explicou a decisão.

“Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos, mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes”, afirmou.

Ela ainda pediu compreensão ao público e desejou boas energias ao ex-companheiro.

“Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será. Agradecemos o carinho e o respeito e pedimos respeito e empatia a este momento, afinal, encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada, Danilo, família e amigos por tudo, que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês”.