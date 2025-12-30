Gustavo Mioto publica mensagem enigmática após término de Ana Castela e Zé Felipe

Gustavo Mioto passou a ser comentado nas redes sociais após uma publicação feita poucas horas depois do anúncio do fim do relacionamento entre Zé Felipe e Ana Castela.

O cantor, que já namorou a Boiadeira, compartilhou nos Stories do Instagram a música "Pedido de Socorro", cuja letra aborda justamente o encerramento de um relacionamento amoroso.

A escolha da canção chamou atenção pelo conteúdo emocional. Em um dos trechos divulgados, a letra diz:

“Você nem percebeu que aquele foi o nosso último: dorme com os anjos. Você nem percebeu que aquele foi o último dos últimos dos: eu te amo. Você nem percebeu que aquela foi a nossa última mensagem. Você nem percebeu que aquele foi o nosso último: tô com saudade. Não dói em quem não vê, mas doeu em mim”.

Em outro momento, a música segue em tom ainda mais intenso: “Meu pedido de socorro tava lá no meio das conversas chatas que você tanto ignorava. Não me deu moral. E já que não percebe nada, perceba então meu tchau”.

O término

A postagem veio logo após a confirmação do término entre Zé Felipe e Ana Castela, anunciada na noite de segunda-feira (29).

A notícia surpreendeu os fãs e foi comunicada pelo próprio Zé, por meio de um texto publicado nos Stories de seu perfil no Instagram.

No comunicado, o cantor fez questão de esclarecer que a separação não foi motivada por brigas ou desentendimentos.

Segundo ele, a decisão foi tomada de forma conjunta, com ambos optando por seguir caminhos diferentes.