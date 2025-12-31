Wesley Safadão cancela shows e problema de saúde vem à tona

Wesley Safadão, de 37 anos, não vai se apresentar nas cidades de Maceió e Japaratuba, em Alagoas, na noite desta terça-feira, após precisar cancelar os shows por motivos de saúde.
A informação foi confirmada por meio de uma nota oficial divulgada pela equipe do cantor.
No comunicado, os representantes explicaram que houve esforço para manter a agenda, mas a recomendação médica falou mais alto.
"Em atenção ao público e em respeito aos contratantes, o artista tentou de todas as formas viabilizar a realização dos shows, mas, por recomendação médica e visando ao seu bem-estar, não foi possível", informou a equipe.
Até o momento, não foram revelados detalhes sobre o quadro de saúde que levou ao cancelamento das apresentações.
Apesar disso, Wesley Safadão segue confirmado como uma das atrações do Réveillon de Fortaleza.
A nota divulgada não menciona qualquer possibilidade de alteração no show marcado para esta quarta-feira na capital cearense, mantendo, por ora, a apresentação na programação oficial.
