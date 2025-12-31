Morre ex-participante de 'A Fazenda', aos 74 anos

Oscar Maroni, empresário conhecido por comandar a casa noturna Bahamas Club e por sua passagem pelo reality “A Fazenda”, morreu na manhã desta quinta-feira (31), aos 74 anos.
A informação foi confirmada por familiares. Diagnosticado com Alzheimer, ele vivia desde o ano passado em uma instituição de longa permanência para idosos.
Em nota, a família prestou homenagem ao empresário e destacou sua trajetória:
"Oscar viveu intensamente, fiel às suas convicções e à sua liberdade. Mais do que um empresário, foi um homem que marcou seu tempo e deixou uma história que jamais será esquecida. Agradecemos todas as manifestações de carinho e respeito neste momento de dor".
Os parentes optaram por não divulgar a causa da morte. O velório será reservado apenas a amigos próximos e familiares.
Figura conhecida na noite paulistana, Maroni ganhou projeção nacional ao integrar o elenco da sétima edição de “A Fazenda”.
Na ocasião, acabou deixando o programa logo na primeira Roça. A temporada contou ainda com participantes como DH Silveira, Babi Rossi, Andréia Sorvetão e Felipeh Campos.
