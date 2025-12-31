Recém-solteira, mãe de Virginia intriga público com post enigmático

Após anunciar o fim do relacionamento com Danilo Nascimento, Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, recorreu às redes sociais para publicar uma mensagem de tom reflexivo.

Na última terça-feira (30), a influenciadora compartilhou nos stories do Instagram um texto direcionado às mulheres, com foco em mudanças, fortalecimento emocional e amor próprio para 2026.

“Decretemos juntas... Que em 2026 sejamos mulheres mais felizes, mais bem sucedidas, confiantes, focadas, com o coração completamente saudável e, acima de tudo, cheias de amor próprio, com valores bem elevados e brilhando lindamente”, escreveu.

O término

Pouco antes, Margareth já havia tornado público o término, explicando que a decisão foi tomada de forma consensual.

“Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos muitos momentos juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo o que vivemos”, afirmou.

Na sequência, ela destacou que o rompimento marca apenas uma mudança de fase.

“Mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes. Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será (...) Obrigada, Danilo, família e amigos, por tudo. Que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês”, concluiu.

Margareth Serrão e Danilo Nascimento assumiram o namoro em janeiro, embora o relacionamento só tenha sido revelado publicamente cerca de sete meses depois.

O músico é 20 anos mais jovem que a mãe da influenciadora digital.