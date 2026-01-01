As previsões mais chocantes dos famosos, segundo Márcia Sensitiva - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Os próximos 365 dias prometem ser marcados por sentimentos intensos, transformações e importantes lições para algumas das personalidades mais queridas do país.

Com base nas previsões da astróloga Márcia Sensitiva, veja o que 2026 reserva para cada signo representado por famosos brasileiros.

Áries — Xuxa (27/03/1963)



A apresentadora entra em um período de firmeza emocional e controle das situações. O ano favorece equilíbrio, bem-estar físico e cuidados com a saúde.

Parcerias e sociedades tendem a fluir de forma positiva, trazendo segurança e estabilidade.

Touro — Gabriela Loran (18/05/1993)



O carisma da atriz estará em evidência ao longo do ano. Seu bom humor será um diferencial, ajudando-a a lidar com desafios com leveza e descontração.

Sedutora e confiante, Gabriela poderá usar a simpatia como ferramenta para alcançar metas e abrir novas portas.

Gêmeos — Ivete Sangalo (27/05/1972)



Para a cantora, 2026 exige atenção redobrada. O período pede decisões tomadas com calma e reflexão.

Agindo com sabedoria, Ivete conseguirá enxergar os acontecimentos com mais clareza e realismo, evitando desgastes desnecessários.

Câncer — Dira Paes (30/06/1969)



O ano será de destaque, reconhecimento e expansão pessoal. A atriz viverá uma fase de forte magnetismo, com aumento do charme e da força de atração.

A espiritualidade ganha espaço, favorecendo projetos, escolhas conscientes e decisões mais maduras. Será importante equilibrar descanso e energia.

Leão — Sasha Meneghel (28/07/1998)



A felicidade na vida conjugal tende a crescer ainda mais. No campo profissional, 2026 aponta avanço e sucesso. Sasha contará com discernimento nas decisões pessoais e proteção espiritual.

A saúde estará em boa fase, desde que haja atenção especial à alimentação.

Virgem — Gusttavo Lima (03/09/1989)



O cantor atravessará um período de amadurecimento e evolução pessoal. Questões ligadas à missão de vida ficam mais claras, mas tudo acontecerá no tempo certo, exigindo paciência.

Atenção aos sinais do corpo será fundamental para manter o equilíbrio.

Libra — Patricia Abravanel (04/10/1977)



Cheia de entusiasmo e vontade de viver, a apresentadora terá um ano marcado por otimismo e energia. Ainda assim, nem todos os planos devem se concretizar como esperado.

Apesar disso, novos caminhos e perspectivas se abrirão ao longo do percurso.

Escorpião — Xamã (30/10/1984)



O momento favorece novas conquistas e experiências inéditas, desde que sejam conduzidas com cautela.

Na saúde, o alerta é evitar exageros e atitudes impulsivas, que podem trazer consequências indesejadas.

Sagitário — Taís Araujo (25/11/1978)



A atriz deve redobrar os cuidados com o bem-estar físico. Um check-up completo pode ser necessário.

O período pede observação, análise e escolhas conscientes, evitando decisões apressadas e atitudes impulsivas.

Capricórnio — Larissa Manoela (28/12/2000)



O magnetismo pessoal da atriz estará em alta, favorecendo acordos, negociações e novos contatos.

A comunicação ganha força, enquanto autoestima e empatia se fortalecem, contribuindo para relações mais harmoniosas.

Aquário — Bella Campos (13/02/1998)



2026 marca um ciclo de renascimento. Emocionalmente sensível, a atriz pode enfrentar mágoas e desafios internos, resultado de desapegos necessários.

Deixar o passado para trás será essencial para que novas oportunidades surjam.

Peixes — Luan Santana (13/03/1991)



O cantor deve usar a energia acumulada do ano anterior para reorganizar as finanças com mais solidez. Questões ligadas à coluna e aos ossos pedem atenção.

Por ser um período de cobranças e aprendizados intensos, o crescimento virá, ainda que de forma exigente.