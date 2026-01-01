As previsões mais chocantes dos famosos, segundo Márcia Sensitiva

Os próximos 365 dias prometem ser marcados por sentimentos intensos, transformações e importantes lições para algumas das personalidades mais queridas do país.
Com base nas previsões da astróloga Márcia Sensitiva, veja o que 2026 reserva para cada signo representado por famosos brasileiros.
Áries — Xuxa (27/03/1963)
A apresentadora entra em um período de firmeza emocional e controle das situações. O ano favorece equilíbrio, bem-estar físico e cuidados com a saúde.
Parcerias e sociedades tendem a fluir de forma positiva, trazendo segurança e estabilidade.
Touro — Gabriela Loran (18/05/1993)
O carisma da atriz estará em evidência ao longo do ano. Seu bom humor será um diferencial, ajudando-a a lidar com desafios com leveza e descontração.
Sedutora e confiante, Gabriela poderá usar a simpatia como ferramenta para alcançar metas e abrir novas portas.
Gêmeos — Ivete Sangalo (27/05/1972)
Para a cantora, 2026 exige atenção redobrada. O período pede decisões tomadas com calma e reflexão.
Agindo com sabedoria, Ivete conseguirá enxergar os acontecimentos com mais clareza e realismo, evitando desgastes desnecessários.
Câncer — Dira Paes (30/06/1969)
O ano será de destaque, reconhecimento e expansão pessoal. A atriz viverá uma fase de forte magnetismo, com aumento do charme e da força de atração.
A espiritualidade ganha espaço, favorecendo projetos, escolhas conscientes e decisões mais maduras. Será importante equilibrar descanso e energia.
Leão — Sasha Meneghel (28/07/1998)
A felicidade na vida conjugal tende a crescer ainda mais. No campo profissional, 2026 aponta avanço e sucesso. Sasha contará com discernimento nas decisões pessoais e proteção espiritual.
A saúde estará em boa fase, desde que haja atenção especial à alimentação.
Virgem — Gusttavo Lima (03/09/1989)
O cantor atravessará um período de amadurecimento e evolução pessoal. Questões ligadas à missão de vida ficam mais claras, mas tudo acontecerá no tempo certo, exigindo paciência.
Atenção aos sinais do corpo será fundamental para manter o equilíbrio.
Libra — Patricia Abravanel (04/10/1977)
Cheia de entusiasmo e vontade de viver, a apresentadora terá um ano marcado por otimismo e energia. Ainda assim, nem todos os planos devem se concretizar como esperado.
Apesar disso, novos caminhos e perspectivas se abrirão ao longo do percurso.
Escorpião — Xamã (30/10/1984)
O momento favorece novas conquistas e experiências inéditas, desde que sejam conduzidas com cautela.
Na saúde, o alerta é evitar exageros e atitudes impulsivas, que podem trazer consequências indesejadas.
Sagitário — Taís Araujo (25/11/1978)
A atriz deve redobrar os cuidados com o bem-estar físico. Um check-up completo pode ser necessário.
O período pede observação, análise e escolhas conscientes, evitando decisões apressadas e atitudes impulsivas.
Capricórnio — Larissa Manoela (28/12/2000)
O magnetismo pessoal da atriz estará em alta, favorecendo acordos, negociações e novos contatos.
A comunicação ganha força, enquanto autoestima e empatia se fortalecem, contribuindo para relações mais harmoniosas.
Aquário — Bella Campos (13/02/1998)
2026 marca um ciclo de renascimento. Emocionalmente sensível, a atriz pode enfrentar mágoas e desafios internos, resultado de desapegos necessários.
Deixar o passado para trás será essencial para que novas oportunidades surjam.
Peixes — Luan Santana (13/03/1991)
O cantor deve usar a energia acumulada do ano anterior para reorganizar as finanças com mais solidez. Questões ligadas à coluna e aos ossos pedem atenção.
Por ser um período de cobranças e aprendizados intensos, o crescimento virá, ainda que de forma exigente.
