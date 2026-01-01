Solteira, Paolla Oliveira pode destronar Virginia no Carnaval 2027; entenda

Paolla Oliveira pode reassumir o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval de 2027, função atualmente ocupada pela influenciadora Virginia.

A possibilidade ganha força após o término do relacionamento da atriz com o cantor Diogo Nogueira, fator que, nos bastidores da escola, é apontado como determinante para o retorno da musa ao cargo máximo da bateria depois do próximo desfile.

De acordo com informações do Jornal Extra, integrantes da agremiação já tratam como certo o retorno de Paolla ao posto em 2027.

Para o Carnaval de 2026, ela ocupa o título de Rainha de Honra, posição criada exclusivamente para a atriz.

Ainda não há definição oficial sobre como será sua participação no desfile, nem sobre o destaque que terá na avenida.

A saída de Paolla do posto principal ocorreu neste ano.

Na ocasião, a atriz optou por se afastar para se dedicar integralmente à personagem Heleninha Roitman no remake da novela “Vale Tudo”, além de reservar mais tempo para acompanhar o pai, José Everardo, diagnosticado com demência frontotemporal.

Nos bastidores, porém, outros fatores também teriam pesado em sua ausência como Rainha de Bateria.

Segundo o jornal, Diogo Nogueira teria ficado insatisfeito com a Grande Rio após não conseguir emplacar um samba-enredo em duas tentativas distintas, o que teria gerado desgaste com a escola.

Ainda conforme a publicação, Paolla teria total liberdade para retornar agora que está solteira, enquanto Virginia enfrenta críticas recorrentes por sua pouca familiaridade com o Carnaval e pela falta de samba no pé.

Músicos da bateria e membros da comunidade de Duque de Caxias também teriam manifestado insatisfação com a postura da influenciadora, inclusive citando a ausência de ações generosas no período natalino, algo que, segundo relatos, era comum durante a gestão da atriz à frente da bateria.