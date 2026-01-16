InícioColunistas#Mariana Morais
Cantor Raí Saia Rodada é internado às pressas e motivo vem à tona

Cantor usou as redes sociais para agradecer o carinho do público

Cantor Raí Saia Rodada é internado às pressas e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Facebook)
Após se sentir mal na noite de quarta-feira (14), Raí Saia Rodada, de 44 anos, precisou ser hospitalizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A situação do cantor foi atualizada nesta quinta-feira (15) por meio de um comunicado publicado pelo escritório responsável por sua carreira.

Na nota, a equipe informou que o artista apresentou evolução positiva no quadro clínico, com “melhora significativa dos sintomas iniciais, compatíveis com quadro clínico de ansiedade”.

Mesmo com a resposta favorável ao tratamento, os médicos optaram por manter Raí em observação, como medida preventiva, para acompanhamento contínuo até sua recuperação completa.

Em razão do problema de saúde, os compromissos profissionais do cantor precisaram ser revistos. As apresentações agendadas para os próximos dias, entre 16 e 21 de janeiro, foram canceladas.

O comunicado também trouxe uma mensagem direcionada ao público. “Raí agradece o carinho, a compreensão e as mensagens de apoio recebidas, e informa que em breve retornará aos palcos com toda sua energia”.

 

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
16/01/2026 11:45
