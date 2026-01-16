Agressões e traições: ex-namorada expõe Pedro do 'BBB 26'

Yas, que se identifica como ex-namorada de Pedro Henrique, participante do “BBB 26”, usou as redes sociais para fazer uma série de acusações contra o brother.

Em vídeos publicados no Instagram e no TikTok, ela afirma que o vendedor de flores e trufas, de 22 anos, teria sido infiel diversas vezes durante o relacionamento, além de relatar episódios de mentiras, ameaças e agressões físicas.

Segundo Yas, a relação enfrentava conflitos desde o início, inclusive dentro do ambiente familiar.

Ela contou que saiu de casa acompanhada do pai para continuar o relacionamento, apesar da desaprovação da mãe e dos irmãos.

“Minha mãe e meus irmãos não eram a favor. Ele trabalhava até tarde e depois ia sempre para a minha casa. Com isso, meus irmãos começaram a descobrir muitas traições”, relatou.

A mulher afirmou que decidiu encerrar o relacionamento após voltar a morar com a mãe, embora Pedro mantivesse proximidade com seu pai.

De acordo com ela, o término não foi aceito pelo então namorado.

“Quando tive uma conversa para terminar, ele não quis aceitar. Comecei a sair e ele não gostava. Me ligava ameaçando, dizendo que se soubesse onde eu estava, ia quebrar tudo, que se estivesse com alguém, ia bater na pessoa”, disse.

Ainda segundo Yas, Pedro chegou a morar na casa de sua avó, período que ela descreveu como extremamente difícil.

“Começou a vender rosas e virou um monstro. Passou a ganhar dinheiro e ficou insuportável”, afirmou.

Ela relatou que, mesmo após o fim oficial do relacionamento, os dois ainda se envolviam ocasionalmente e que, nesse período, teria sofrido agressões.

“Eu perdoava. Ele me tratava igual lixo”, desabafou.

Yas também comentou sobre a mudança de comportamento do participante ao melhorar sua condição financeira.

“Ele já sofreu muito, passou necessidade, mas quando começou a ganhar dinheiro com as vendas que ele fala, virou uma pessoa extremamente arrogante e nojenta de conviver”, declarou.

No relato final, ela contou um episódio envolvendo a casa da avó. Segundo Yas, após precisar deixar a residência da mãe, tentou voltar para o imóvel da avó, onde Pedro estaria morando com a atual noiva.

“Pedi para ele sair porque eu não tinha onde ficar. Ele não quis e chamou a polícia. Ele tinha um contrato de aluguel com o meu pai, que estava no Canadá. Nunca passei por uma situação tão humilhante”, concluiu.