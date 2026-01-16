BBB 26: Ricardo expõe quanto ganhava como bombeiro da Eliana

Ricardo Negro, um dos participantes confinados no Quarto Branco do “BBB 26”, revelou detalhes de sua trajetória profissional antes do reality.
Durante uma conversa com Leandro Rocha, o brother contou que trabalhou como bombeiro no programa de Eliana, no SBT, em 2023.
Segundo Ricardo, o cachê pago pela emissora era de R$ 500 por programa gravado. Ele permaneceu cerca de um ano na função e enfrentava uma rotina intensa de deslocamento.
O participante relatou que fazia viagens interestaduais em esquema de bate e volta, saindo de Goiás até Osasco, na Grande São Paulo, onde o programa era gravado.
O trajeto, de acordo com ele, chegava a durar aproximadamente 12 horas.
Ricardo segue na disputa por uma das três vagas na casa principal do reality.
Até a manhã desta sexta-feira (16), ele continua no Quarto Branco ao lado de Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro, Lívia e Rafaella. Já Elisa e Ricardinho Freestyle desistiram da dinâmica.
