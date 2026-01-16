InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

BBB 26: Ricardo expõe quanto ganhava como bombeiro da Eliana

Participante do Quarto Branco deu detalhes de seu trabalho no SBT

BBB 26: Ricardo expõe quanto ganhava como bombeiro da Eliana - (crédito: TV Globo/SBT)
BBB 26: Ricardo expõe quanto ganhava como bombeiro da Eliana - (crédito: TV Globo/SBT)

Ricardo Negro, um dos participantes confinados no Quarto Branco do “BBB 26”, revelou detalhes de sua trajetória profissional antes do reality.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante uma conversa com Leandro Rocha, o brother contou que trabalhou como bombeiro no programa de Eliana, no SBT, em 2023.

Segundo Ricardo, o cachê pago pela emissora era de R$ 500 por programa gravado. Ele permaneceu cerca de um ano na função e enfrentava uma rotina intensa de deslocamento.

O participante relatou que fazia viagens interestaduais em esquema de bate e volta, saindo de Goiás até Osasco, na Grande São Paulo, onde o programa era gravado.

O trajeto, de acordo com ele, chegava a durar aproximadamente 12 horas.

Ricardo segue na disputa por uma das três vagas na casa principal do reality.

Até a manhã desta sexta-feira (16), ele continua no Quarto Branco ao lado de Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro, Lívia e Rafaella. Já Elisa e Ricardinho Freestyle desistiram da dinâmica.

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

 

 

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Tags

Por Mariana Morais
postado em 16/01/2026 11:37
SIGA
x