InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

BBB 26: Sister choca ao expor brincadeiras maliciosas entre Gabriela e Cowboy

Samira chocou os telespectadores ao falar abertamente sobre a interação entre os colegas de confinamento

BBB 26: Sister choca ao expor brincadeiras maliciosas entre Gabriela e Cowboy - (crédito: Reprodução/TV Globo)
BBB 26: Sister choca ao expor brincadeiras maliciosas entre Gabriela e Cowboy - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Samira chocou os telespectadores após relatar, dentro do “BBB 26”, o que classificou como comportamentos maliciosos envolvendo Alberto Cowboy e Gabriela.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O tema surgiu durante a madrugada desta sexta-feira (6), em uma conversa na área externa da casa, e rapidamente ganhou força entre os participantes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O desabafo ocorreu enquanto Samira conversava com Babu, Solange, Ana Paula, Milena e Chaiany.

Segundo a sister, ela teria presenciado diálogos entre Alberto e Gabriela no quarto que, de acordo com seu ponto de vista, ultrapassaram os limites do respeito.

Incomodada, ela não escondeu a indignação ao descrever o que ouviu.

“Ai, gente. Umas conversas... Desculpa, talvez eu vá falar uma coisa que não vai cair bem, mas eu vou falar. Conversas maliciosas com uma pessoa, a Gabi para mim é um baby. Eu sou um baby, mas a Gabi também é”, afirmou.

Diante da declaração, Ana Paula quis entender melhor o que estaria acontecendo. “Que que ele tem conversado com ela?”, perguntou.

Samira então explicou que se tratavam de insinuações feitas em tom de brincadeira.

“Brincadeiras, sobe e desce, que acaba sendo vulgar em um quarto, entendeu?”, disse. Chaiany confirmou já ter percebido situações semelhantes. “É, isso eu já vi”, comentou.

A conversa seguiu com novos questionamentos. “Mas ele não é casado, gente?”, indagou Ana Paula.

 

A pergunta reforçou o incômodo de Samira, que voltou a se posicionar de forma dura. “Eu acho isso nojento!”, disparou.

Na sequência, Chaiany ponderou que não consegue nutrir ressentimento contra Alberto Cowboy, lembrando que ele a beneficiou em uma dinâmica do jogo ao evitar que ela perdesse dinheiro.

Mesmo assim, Ana Paula fez um alerta direto à colega. “É, mas você abre seu olho que eu já te expliquei. Eles tão jogando”, encerrou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 06/02/2026 07:43 / atualizado em 06/02/2026 08:33
SIGA
x