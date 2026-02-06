BBB 26: Sister choca ao expor brincadeiras maliciosas entre Gabriela e Cowboy

Samira chocou os telespectadores após relatar, dentro do “BBB 26”, o que classificou como comportamentos maliciosos envolvendo Alberto Cowboy e Gabriela.
O tema surgiu durante a madrugada desta sexta-feira (6), em uma conversa na área externa da casa, e rapidamente ganhou força entre os participantes.
O desabafo ocorreu enquanto Samira conversava com Babu, Solange, Ana Paula, Milena e Chaiany.
Segundo a sister, ela teria presenciado diálogos entre Alberto e Gabriela no quarto que, de acordo com seu ponto de vista, ultrapassaram os limites do respeito.
Incomodada, ela não escondeu a indignação ao descrever o que ouviu.
“Ai, gente. Umas conversas... Desculpa, talvez eu vá falar uma coisa que não vai cair bem, mas eu vou falar. Conversas maliciosas com uma pessoa, a Gabi para mim é um baby. Eu sou um baby, mas a Gabi também é”, afirmou.
Diante da declaração, Ana Paula quis entender melhor o que estaria acontecendo. “Que que ele tem conversado com ela?”, perguntou.
Samira então explicou que se tratavam de insinuações feitas em tom de brincadeira.
“Brincadeiras, sobe e desce, que acaba sendo vulgar em um quarto, entendeu?”, disse. Chaiany confirmou já ter percebido situações semelhantes. “É, isso eu já vi”, comentou.
A conversa seguiu com novos questionamentos. “Mas ele não é casado, gente?”, indagou Ana Paula.
A pergunta reforçou o incômodo de Samira, que voltou a se posicionar de forma dura. “Eu acho isso nojento!”, disparou.
Na sequência, Chaiany ponderou que não consegue nutrir ressentimento contra Alberto Cowboy, lembrando que ele a beneficiou em uma dinâmica do jogo ao evitar que ela perdesse dinheiro.
Mesmo assim, Ana Paula fez um alerta direto à colega. “É, mas você abre seu olho que eu já te expliquei. Eles tão jogando”, encerrou.
