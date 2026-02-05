BBB 26: Maxiane é exposta por influencers e moradores de Pernambuco: 'Máscara caindo'

A participação de Maxiane no “BBB 26” não vem sendo acompanhada por uma onda unânime de apoio em Pernambuco, como a sister aparenta acreditar.

Nos últimos dias, relatos críticos sobre o comportamento da participante fora do reality ganharam força nas redes sociais, reunidos em uma publicação do perfil Nazaré Fofocas.

A página, conhecida por divulgar bastidores e notícias de Nazaré da Mata, cidade natal de Maxiane, e Carpina, onde ela mora atualmente, compilou depoimentos de influenciadores e profissionais locais que afirmam ter tido experiências negativas com a sister antes de sua entrada no programa.

Um dos relatos mais repercutidos foi o de Camila Ferreira, promotora e supervisora de vendas, que contou ter se sentido humilhada durante um trabalho de divulgação do qual ambas participaram.

Segundo ela, o episódio ocorreu quando pediu uma foto com Maxiane, a quem admirava por também já ter atuado como blogueira na região.



"Boa, meu amor. Mostra quem tu és. Lembro muito bem quando me humilhou no meu trabalho. Na ocasião, estava atuando como supervisora das equipes, acompanhando o trabalho de divulgação dos veículos que estávamos apresentando", iniciou ela.

"Entre as blogueiras convidadas estava Maxiane, que eu admirava muito, pois já trabalhei como blogueira na cidade também. Pedi para fazer uma foto com ela e ela disse: 'Oxente, e tu vai ganhar um arroba por cima de mim?'. Na hora me senti mal com essa interpretação errada e disse que não precisava fazer a foto", relatou.

Outro depoimento veio de Ernani Almeida, influenciador fitness de Recife, que também descreveu uma postura distante da sister em um trabalho coletivo.



"Fiz um trabalho com oito blogueiras. Ela foi a única que não interagiu com o grupo. Ficou no canto dela, gravando seu conteúdo e sequer quis trocar contato com a gente. Achei estranho, pois acompanhava o conteúdo dela e achava bom", afirmou.

Já Paulinha Ludmec, influenciadora que soma quase 1 milhão de seguidores no Instagram, disse que, mesmo tendo conhecimento de comentários negativos feitos por Maxiane nos bastidores, ainda assim optou por apoiá-la publicamente no reality.



"E eu fiz campanha para ela, mesmo sabendo que falava mal de mim. E faria por qualquer pessoa que eu achasse que merecesse. Ela é da minha região e claro que eu iria apoiar. Não foi surpresa ela falar mal de mim", comentou.

A própria administradora do perfil Nazaré Fofocas também se posicionou de forma contundente ao comentar a repercussão do caso. Em declaração atribuída ao jornal Extra, ela afirmou que a imagem apresentada por Maxiane nas redes sociais não condiz com o comportamento fora das câmeras.



"A máscara tá caindo, ela não mostrou nem 1% do que é'. Fora da tela é uma pessoa horrível. No Instagram é um amor, mas fora o negócio azeda", disparou.