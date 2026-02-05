Viúvo de Isabel Veloso reage após ser acusado de isolar o filho da família materna - (crédito: Reprodução/Instagram)

Lucas Borbas decidiu se pronunciar após a circulação de comentários nas redes sociais que o acusavam de afastar o filho, Arthur, de um ano e um mês, da família materna.

Viúvo da influenciadora Isabel Veloso, ele afirmou que as alegações são falsas e que nunca proibiu o contato da criança com parentes da mãe.

A manifestação veio depois da repercussão de publicações feitas por uma internauta que se apresentou como amiga de uma das irmãs de Isabel, sugerindo que os familiares estariam impedidos de ver o menino.

Diante do alcance das mensagens, Lucas resolveu esclarecer a situação e criticou o tom sensacionalista atribuído ao caso.

“Até nisso eu tenho que me explicar, né? Isso que é engraçado! Como vou falar de uma forma mais simples e genuína que e não traga rancor ou raiva para as pessoas. Porque é isso que as páginas de fofoca querem: confusão e polêmica. Quando a Isabel tava internada, deixa só eu contextualizar para vocês, muita coisa estava acontecendo por fora. Coisas que a Isabel também não podia se defender”, declarou.

Segundo ele, todas as decisões tomadas após a morte da esposa têm como foco principal a proteção do filho.

Lucas afirmou que conviver com Isabel o ajudou a compreender que o bem-estar da criança sempre esteve acima de qualquer outra questão.

O viúvo reforçou que o menino não está isolado da família materna e detalhou como ocorre essa convivência atualmente.

“Enquanto houver brigas e desentendimentos, meu filho não vai participar disso. Porque na minha vida como casal nunca teve isso”, disse.

Ele acrescentou que o contato com os avós é permitido. “Meu filho tem convívio com o Sr. Joelson. A Miriam se quiser vir pegar ele, pode vir. Tá aqui, cara!”.

Por fim, Lucas afirmou que não pretende impedir a aproximação da família de Isabel, desde que haja diálogo e respeito mútuo.

“Eu jamais vou proibir meu filho de ver o avô e a avó, jamais. Eu só preciso ter uma conversa muito clara”, afirmou, reforçando seu posicionamento. “Meu filho, hoje, é minha prioridade”, concluiu.

Isabel Veloso morreu em 10 de janeiro, após enfrentar um linfoma de Hodgkin. Ao longo do tratamento, ela compartilhou nas redes sociais diferentes etapas da luta contra a doença, mobilizando milhares de seguidores.