Musa desiste do Carnaval 2026 após fantasia cobrir demais seu bumbum

Vanessa Ataídes, conhecida por ter 130 centímetros de bumbum, medida divulgada como a maior do Brasil, não fará sua estreia no Carnaval 2026.
A influenciadora decidiu abrir mão do posto de musa de uma escola de samba após analisar o figurino que usaria no desfile.
De acordo com Vanessa, a escolha foi motivada pelo desenho da fantasia apresentada pela equipe da agremiação.
O modelo, segundo ela, cobria parte do corpo que se tornou sua marca registrada, o que acabou pesando na decisão de desistir do convite.
"Carnaval é pouca roupa. Mas o grande problema era porque tapava parte do bumbum. Sou conhecida por conta dele e como vou tapá-lo mesmo parcialmente? Quero mostrar meu bumbum", afirmou.
A influenciadora contou que todo o processo foi interrompido ainda nos estágios iniciais e sequer houve tempo para que sua participação fosse anunciada oficialmente.
"Não deu nem tempo de anunciar que eu seria musa. Como estava muito em cima, logo na reunião para fechar o carnavalesco me mostrou o croqui, mas não curti. Carnaval é um investimento muito alto. Não vale a pena gastar para passar quase despercebida", explicou.
