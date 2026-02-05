Professor defende Virginia após ela levar bronca de diretor da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um episódio durante o ensaio da Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, no último domingo (1º), acabou chamando atenção e gerando comentários nos bastidores do carnaval.

A situação envolveu a influenciadora Virginia Fonseca, que ocupa o posto de rainha de bateria da escola, e o presidente de honra da agremiação, Jayder Soares.

Durante o primeiro recuo da bateria, Virginia seguiu caminhando pela avenida sem perceber que os ritmistas ainda não haviam avançado. Com isso, acabou ficando bem à frente do grupo, distante dos instrumentos.

Após tentar alertá-la por gestos, Jayder precisou intervir pessoalmente e conduzir a influenciadora de volta à posição correta, à frente da bateria.

A cena foi interpretada por alguns como um erro da influenciadora, mas essa leitura foi rebatida por Carlinhos Salgueiro, professor de samba responsável por acompanhar Virginia na preparação para o desfile.

Segundo ele, o ocorrido não deve ser tratado como uma falha.

“Deixa eu explicar para vocês, isso não foi uma gafe. Isso não aconteceu só com ela, pode acontecer com qualquer um. Quando a bateria tem que sair, ela fica um tempo e ela tinha que esperar a bateria entrar, só que a bateria não entrou, aí o Jayder levou, ela não esqueceu a bateria, ela só tinha que esperar a bateria chegar, ela não ia embora”, explicou.

De acordo com o professor, a situação faz parte da dinâmica dos ensaios técnicos e pode acontecer com qualquer integrante que esteja à frente da bateria, especialmente em momentos de ajuste de tempo e posicionamento na avenida.