BBB 26: Juliano Floss esculacha Gabriela e aponta falsidade na sister

A disputa pela liderança no "BBB 26" ganhou momentos de tensão na madrugada desta sexta-feira (6).

Durante a dinâmica que define o novo Líder da semana, Juliano Floss e Gabriela Saporito trocaram farpas repetidas vezes antes de deixarem a competição.

Ao longo da prova, os dois protagonizaram três momentos de discussão.

O primeiro embate começou quando o dançarino confrontou a colega de confinamento ao lembrar de uma situação envolvendo o “Paredão dos sonhos”.

Segundo ele, a atitude da sister contrastava com os gestos que demonstrava dentro da casa.

"Você fica dando coração para para mim no Queridômetro e quer me ver no Paredão? Achei que a gente era parceiro, falsa do ca**lho!", disparou ele.

Gabriela respondeu em tom irônico à acusação. "Você ficou o dia inteiro pra pegar só essa frase? Meu Deus do céu!", debochou ela. Juliano, então, retrucou: "Peguei várias, mas essa foi a mais impactante".

A troca de provocações não parou por aí. Enquanto a prova seguia, os dois voltaram a discutir.

"Eu não chego até o inferno não, mas tem gente que diz que chega", disse Gabriela. Juliano reagiu imediatamente: "Inferno é conviver com gente falsa que nem você! Você aprendeu onde a ter o DRT? Pode gritar, olha o DRT de atriz aí".

Mais adiante, o dançarino voltou a mencionar um episódio anterior envolvendo Gabriela e Alberto Cowboy.

Ele questionou a rapidez com que os dois fizeram as pazes após um desentendimento relacionado ao Castigo do Monstro.

"Como é que foi o negócio do Monstro que você deu ao coronel e no outro dia tava abraçando ele, isso aí não é teatro não?", disparou.

A sister rebateu comparando a situação com uma decisão de liderança tomada por Juliano no passado.

"Não, é conversa, igual a você deu para Samira o líder e se resolveu", disse ela. O dançarino, por sua vez, insistiu na crítica e finalizou o embate: "Um mês depois a gente se resolveu, tive que escolher consensualmente com outra pessoa e isso tá bem resolvido, bem diferente, falsa do cacete".

