BBB 26: Juliano Floss esculacha Gabriela e aponta falsidade na sister

A disputa pela liderança no "BBB 26" ganhou momentos de tensão na madrugada desta sexta-feira (6).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante a dinâmica que define o novo Líder da semana, Juliano Floss e Gabriela Saporito trocaram farpas repetidas vezes antes de deixarem a competição.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ao longo da prova, os dois protagonizaram três momentos de discussão.
O primeiro embate começou quando o dançarino confrontou a colega de confinamento ao lembrar de uma situação envolvendo o “Paredão dos sonhos”.
Segundo ele, a atitude da sister contrastava com os gestos que demonstrava dentro da casa.
"Você fica dando coração para para mim no Queridômetro e quer me ver no Paredão? Achei que a gente era parceiro, falsa do ca**lho!", disparou ele.
Gabriela respondeu em tom irônico à acusação. "Você ficou o dia inteiro pra pegar só essa frase? Meu Deus do céu!", debochou ela. Juliano, então, retrucou: "Peguei várias, mas essa foi a mais impactante".
A troca de provocações não parou por aí. Enquanto a prova seguia, os dois voltaram a discutir.
"Eu não chego até o inferno não, mas tem gente que diz que chega", disse Gabriela. Juliano reagiu imediatamente: "Inferno é conviver com gente falsa que nem você! Você aprendeu onde a ter o DRT? Pode gritar, olha o DRT de atriz aí".
Mais adiante, o dançarino voltou a mencionar um episódio anterior envolvendo Gabriela e Alberto Cowboy.
Ele questionou a rapidez com que os dois fizeram as pazes após um desentendimento relacionado ao Castigo do Monstro.
"Como é que foi o negócio do Monstro que você deu ao coronel e no outro dia tava abraçando ele, isso aí não é teatro não?", disparou.
A sister rebateu comparando a situação com uma decisão de liderança tomada por Juliano no passado.
"Não, é conversa, igual a você deu para Samira o líder e se resolveu", disse ela. O dançarino, por sua vez, insistiu na crítica e finalizou o embate: "Um mês depois a gente se resolveu, tive que escolher consensualmente com outra pessoa e isso tá bem resolvido, bem diferente, falsa do cacete".
Juliano: "Fica dando coração pra mim no Queridômetro e quer me ver no Paredão?"
Gabriela: "Você ficou o dia inteiro só pra pegar essa frase? Meu Deus do céu!" #BBB26 pic.twitter.com/fMZpBdB8Sz— Central Reality (@centralreality) March 6, 2026
????Juliano e Gabriela seguem discutindo na Prova do Líder #BBB26 pic.twitter.com/KYy7z9F7y0— Central Reality (@centralreality) March 6, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Ex-padrasto de Lexa, o cantor Cacau Júnior enfrenta doença grave e vive recomeço emocionante
- Mariana Morais Maiara, da dupla com Maraisa, fala sobre o impacto emocional da alopecia: entenda a condição
- Mariana Morais Andressa Urach revela com quantos homens já dormiu e número impressiona
- Mariana Morais Andressa Urach revela motivo de ter feito cirurgia para voltar a ser virgem
- Mariana Morais Alex Escobar passará por cirurgia após diagnóstico de 'calos' na garganta
- Mariana Morais Influencer Junior Caldeirão expõe amigo após ser roubado e ficar com R$ 600 mil em dívidas