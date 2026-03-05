Influencer Junior Caldeirão expõe amigo após ser roubado e ficar com R$ 600 mil em dívidas

O influenciador Junior Caldeirão usou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para relatar um episódio que, segundo ele, abalou profundamente sua vida pessoal e financeira.

Em um desabafo publicado para os seguidores, o criador de conteúdo, que soma mais de 11 milhões de fãs apenas no Instagram, afirmou ter sido vítima de um desvio de dinheiro cometido por alguém que considerava amigo próximo.

De acordo com ele, a situação resultou em uma dívida superior a R$ 600 mil com o banco.

"Fui roubado e estou devendo mais de R$ 600 mil ao banco. Gente, eu não queria vir aqui conversar sobre isso. Só de falar eu fico mal. Eu sei que já aconteceram muitas coisas comigo, mas essa, de fato, eu não esperava. Para quem não sabe, a gente tinha um amigo, que vocês conhecem, a quem eu dei uma casa, dei tudo, que eu conheço desde os meus 15 anos de idade", iniciou Junior.

Segundo o influenciador, o homem trabalhava diretamente com a parte financeira de seus negócios.

Ele explicou que decidiu confiar essa função ao conhecido por conta do grande volume de pagamentos e doações que sua empresa realiza.

"Esse amigo eu coloquei para trabalhar comigo e ele trabalhava na parte do financeiro. Como eu tenho muito pagamento, muita demanda, eu tinha uma assessoria de doação, na qual a gente fazia doações para muita gente. Então, a empresa movimentava valores sempre, então achei necessário ter uma assessoria de financeiro".

"Aí junto com minha contabilidade, ele trabalhava nessa parte de fazer os pagamentos. Então, a única obrigação dele exclusiva era fazer os pagamentos, planilhar os pagamentos. O que ele fez? Não planilhou pagamento nenhum, e nisso, saíram muitos valores da empresa, a qual minha contadora junto com o meu jurídico, viu que não batia", continuou.

Junior contou que inicialmente teve dificuldade em acreditar nas suspeitas levantadas pela equipe, justamente por se tratar de uma pessoa de confiança.

Ainda assim, pediu que a contabilidade e o jurídico analisassem as movimentações antes de qualquer decisão.

"Como a pessoa era próxima a mim, além de estar trabalhando com uma parte muito delicada, que é um lugar onde envolve dinheiro. E a gente sabe que quando uma empresa envolve dinheiro, não tem como você desviar sem que o resto da equipe descubra"

"Então, foi uma coisa que toda a equipe soube, eu custei acreditar, mas quando vieram conversar comigo eu pedi para analisarem os fatos, né? Ver se de fato era isso mesmo e quando a gente analisar se tivesse provas suficientes, a gente ia confrontar a pessoa e iria demitir ela. O que é que acontece? Foi tudo verdade, gente", explicou.

Entre as irregularidades, ele afirmou ter descoberto gastos elevados em um cartão de crédito que sequer sabia possuir sem limite.

Segundo Junior, o próprio funcionário teria feito alterações no cartão após um bloqueio bancário.

"Meu cartão estava em R$ 190 mil de utilizado, sendo que eu nem sabia que eu tinha um cartão sem limite nenhum, porque no banco tem como você estabelecer um limite, mesmo sendo black. Ele colocou sem limite, porque ele uma vez meu banco, meu cartão foi bloqueado, ele fez o quê? Pegou logo o outro e logou logo no meu celular".

O influenciador também detalhou algumas das compras que teriam sido feitas sem seu conhecimento.

"E o cartão era para ser usado com coisas comigo e para a empresa. Tinha muitas coisas que não eram minhas: compra de iPhones 16, sendo que eu nem tinha iPhone 16, motos para os outros, um monte de coisa para os outros".

"Minha viagem para o Japão, eu parcelei porque eu não estava em condições mais de gastar e a pessoa sabia que eu não estava mais em condições de gastar. O que é que fez? Pegou meu cartão, esperou eu viajar para o Japão e se picou no Dia dos Namorados para um lugar chique que eu não fui nem com o Alessandro pelo fato de ser muito caro. E tudo com o meu dinheiro", declarou.

Junior ainda afirmou que valores também podem ter sido desviados por meio de transferências para a conta do ex-funcionário, prática que acontecia ocasionalmente quando havia bloqueios bancários para pagamentos.

"Fora valores que deve ter entrado na conta dele, porque às vezes eu precisava movimentar um valor para conta dele, porque meu banco bloqueava, aí eu tinha que fazer para contar dele para ele fazer os pagamentos, pagamento de funcionário, tudo. Então, essas coisas nesse meio tempo todo, ele veio tirando muito dinheiro de mim".

O influenciador relatou ainda que chegou a arcar com despesas relacionadas a uma nova casa adquirida pelo ex-amigo, sem saber que o dinheiro utilizado era o próprio.

"Comprou uma casa nova, eu que tive que pagar, usou da minha falta de atenção para fazer eu pagar o valor da diferença da casa, porque a casa era mais cara que o apartamento que eu já tinha dado a ele. E depois de muito tempo que eu descobri que ele usou o meu dinheiro para pagar, porque ele disse que ia dar uma entrada e parcelar o resto".

"Aí disse que a casa veio com placa solar, depois a gente descobriu que era tudo mentira, que a casa não veio com placa solar. Colocou placa solar com dinheiro de quem? Com o meu dinheiro. Moto, feira... tinha feira de R$ 5 mil para uma pessoa que mora sozinha. Pelo amor de Deus", explicou Junior, indignado.

Após reunir provas das irregularidades, Junior afirmou que decidiu demitir o funcionário por justa causa. Ele também explicou que o caso passou a ser conduzido por sua equipe jurídica.

"Reuni minha equipe porque saiu dinheiro da pessoa física [conta bancária] e muito da empresa. A gente não tem como saber qual foi o total que ele utilizou ou desviou. Porque fomos fazer as contas e como fomos ver, menina... Ele foi demitido, obviamente, assim que tivemos provas suficientes, por justa causa".

"E queríamos ressarcir o valor, óbvio, porque não sou idiota. Eu não vou entrar no mérito de outras coisas que aconteceram, porque não quero lembrar. Não tive mais nenhum contato com essa pessoa, quem resolveu foi meu corpo jurídico. E ele teve que ressarcir a maior parte do valor possível. E o banco, estou pagando até hoje".

Por fim, o influenciador tranquilizou os seguidores e afirmou que, apesar do impacto financeiro e emocional, já está conseguindo reorganizar a vida.

Segundo ele, decidiu tornar o caso público apenas agora porque a situação já estava sendo resolvida.

"Graças a Deus, descobri a tempo de resolver e tenho condições para resolver o problema. Investi meu dinheiro e na minha educação. Para vocês não pensarem que estou desolado. Estou resolvendo tudo. Essa apunhalada pelas costas, que venho passando do meio do ano passado para cá, está me ensinando muito. Não quero que vocês fiquem preocupados, até porque essa história já tem 7 meses".

"E só estou vindo contar agora porque só conto quando já estou resolvendo. Graças a Deus estou conseguindo me reestruturar e vou me reerguer da forma mais honesta e mais justa possível. Não vou mentir, me doeu. A apunhalada foi muito grande. Mas tudo nessa vida é aprendizado", finalizou.











