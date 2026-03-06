Andressa Urach revela motivo de ter feito cirurgia para voltar a ser virgem - (crédito: Youtube/Que Mais? Podcast)

Andressa Urach participou do "Que Mais? Podcast" nesta quinta-feira (5) e falou abertamente sobre uma decisão pessoal recente: a realização de uma himenoplastia, procedimento cirúrgico que reconstrói o hímen.

Durante a entrevista, a influenciadora explicou que a escolha teve relação direta com o início de uma nova fase em sua vida após o casamento com o empresário Flávio Giglioli.

Ao comentar o assunto, ela destacou que a cirurgia simbolizou um recomeço em sua trajetória.

“É uma cirurgia bem simples. Eu queria na verdade fazer um recomeço porque eu me casei e eu queria perder a virgindade com o meu marido [o empresário Flávio Giglioli]”, afirmou.

Urach também relembrou um trauma vivido na infância e explicou que isso influenciou sua decisão.

“Eu sempre sonhei em perder a virgindade. E eu fui estuprada quando criança, não tive essa oportunidade de perder a virgindade. Fui vítima do abuso. E aí, quando eu pensei nesse casamento, o quão bom estava me fazendo, o quanto eu estava feliz”, declarou.

Segundo a atriz de conteúdo adulto, a cirurgia também representou uma tentativa simbólica de deixar para trás experiências passadas.

“E para também, na minha mente, apagar esse passado, apagar esses mil, dois mil homens, talvez, aos quais eu fiquei nesse decorrer da minha vida, foi uma forma simbólica, mas que pra mim tinha uma importância”, explicou.

Para ela, o procedimento marcou um novo capítulo ao lado do companheiro.

“É como se fosse um novo começo. Um recomeço, uma nova aliança. Eu não queria só colocar aliança e casar na parte da lei, mas fazer algo diferente para mim e para ele. E foi importante porque ele é importante pra mim, eu queria que fosse diferente”, completou.

Em conversa recente com a revista Quem, Urach também contou como conheceu o atual marido. Segundo a influenciadora, o primeiro contato aconteceu pelas redes sociais.

“Nos conhecemos pelo Instagram, ele me enviou um direct de um fake, falando que já tinha ficado comigo há muitos anos… Inventou uma história para eu responder e deu certo, respondi e começamos a falar, aí pedi para ligar de vídeo. Liguei para ele de vídeo e vi que nunca tinha ficado com ele (risos). Mas me apaixonei à primeira vista”, relatou.

Ela contou ainda que a mentira inicial acabou virando motivo de diversão entre os dois.

“Quando vi que era mentira, achei engraçado, mas percebi que ele tinha atitude. Começamos a conversar, nos encontramos, e a química aconteceu. Hoje estamos morando juntos”, concluiu.