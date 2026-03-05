Alex Escobar passará por cirurgia após diagnóstico de 'calos' na garganta

Alex Escobar usou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para explicar aos seguidores o motivo de seu afastamento temporário da apresentação do "Globo Esporte".

Em um vídeo publicado no Instagram, o jornalista revelou que precisará passar por uma cirurgia para retirar pólipos nas cordas vocais e comentou como tem lidado com o problema de saúde.

No relato, o apresentador contou que enfrenta a condição desde o fim do ano passado e que, mesmo assim, conseguiu trabalhar durante o Carnaval graças ao acompanhamento da equipe médica da emissora.

"Passando aqui pra dar uma satisfação pra quem me acompanha. 'Cadê o careca no Globo Esporte?'. Eu estou desde o final do ano passado numa luta com pólipos nas cordas vocais".

"Para trabalhar no carnaval tive que contar com o apoio precioso da Débora, nossa fonoaudióloga da Globo, que conseguiu colocar minha voz no lugar, fiz três madrugadas bem, mas eu preciso operar", relatou.

Escobar explicou que a cirurgia já estava marcada para esta semana, mas precisou ser adiada após ele acordar gripado, condição que impede o procedimento no momento.

"Viajei de férias depois do carnaval, voltei, cirurgia marcada e fiquei gripado. Ia operar amanhã (hoje), quinta-feira e acordei gripado e não pode operar gripado. Então vamos remarcar a cirurgia para breve. Assim que eu conseguir resolver essa questão, estarei de volta".

"Não vejo a hora. Não é fácil a gente não ter controle sobre as coisas, mas tem que ter paciência, tranquilidade... Isso vai passar, daqui a pouco vou continuar às atividades, Globo Esporte, cafézinho, Copa do Mundo, que seja um grande ano. Esse início não está fácil, mas vai dar bom", concluiu.

Na legenda da publicação, o jornalista tranquilizou os fãs ao escrever: "Volto logo".

Nos comentários, colegas e amigos famosos deixaram mensagens de apoio ao apresentador. "Amigo, fique tranquilo. Já deu tudo certo. Muita gente com você. Logo, logo vamos tomar um cafezinho", escreveu Fátima Bernardes.

Ferrugem também se manifestou: "Já deu certo, irmão! Deus abençoe". Já Pretinho da Serrinha comentou: "Já deu tudo certo meu irmão! Vai com tudo".

Mariana Gross também deixou uma mensagem carinhosa: "Querido, 'Scooby', já te disse e repito: Vai dar tudo certo! Relaxa! Já já estaremos cantando juntos uns sambas por aí".