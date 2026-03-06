Andressa Urach revela com quantos homens já dormiu e número impressiona - (crédito: Reprodução/Youtube (Que Mais? Podcast))

Andressa Urach pegou o público de surpresa ao revelar com quantos homens já se relacionou sexualmente.

O relato ocorreu durante uma entrevista ao programa "Que Mais? Podcast", no YouTube, no qual a musa também explicou o motivo de ter feito uma cirurgia para a reconstrução do hímen com o objetivo de voltar a ser virgem.

“É uma cirurgia bem simples. Eu queria, na verdade, um recomeço, porque me casei e queria perder a virgindade com o meu marido [o empresário Flávio Giglioli]”, explicou a famosa.

Ela também contou que sempre teve o sonho de perder a virgindade e que agora, graças à cirurgia, poderá realizá-lo.

“Eu sempre sonhei em perder a virgindade. E eu fui estuprada quando criança, não tive essa oportunidade de perder a virgindade. Fui vítima de abuso. E aí, quando eu pensei nesse casamento, o quão bem estava me fazendo, o quanto eu estava feliz”, destacou a estrela.

Foi nesse momento que Urach surpreendeu os espectadores ao revelar a quantidade de pessoas com quem já se relacionou.

Segundo a criadora de conteúdo adulto, ela já dormiu com cerca de mil a dois mil homens, um passado que ela pretende esquecer ao lado do novo marido.

“E para também, na minha mente, apagar esse passado, apagar esses mil, dois mil homens, talvez, com os quais eu fiquei no decorrer da minha vida, foi uma forma simbólica, mas que para mim tinha muita importância”, apontou a atriz.

Urach afirma que agora é hora de um recomeço. “Um recomeço, uma nova aliança. Eu não queria só colocar a aliança e casar perante a lei, mas fazer algo diferente para mim e para ele. E foi importante porque ele é importante para mim; eu queria que fosse diferente”, finalizou a loira.



