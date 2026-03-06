Latino sofre acidente grave após ônibus perder o controle em rodovia

Um susto marcou a manhã desta sexta-feira (6) para o cantor Latino e sua equipe.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O ônibus que transportava o artista e outros integrantes do grupo se envolveu em um acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades de Matão, município localizado a cerca de 306 quilômetros da cidade de São Paulo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com informações divulgadas pelo portal g1, o veículo levava 17 ocupantes e seguia no sentido interior-capital no momento do ocorrido.

A concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pela administração do trecho, relatou que o ônibus trafegava pela faixa da direita da pista norte quando o motorista perdeu o controle da direção.

Em seguida, o coletivo atravessou para a pista sul e acabou parando no acostamento da contramão.

Apesar do impacto e dos danos visíveis na parte dianteira do ônibus, ninguém ficou ferido. Ainda segundo as informações divulgadas, não houve necessidade de interditar faixas da rodovia.

Após a avaliação no local, o veículo foi liberado e conseguiu continuar viagem pouco tempo depois.

Nas redes sociais, Latino mostrou aos seguidores como ficou o estado do ônibus após o incidente. Em uma das imagens compartilhadas, é possível ver um estrago significativo na parte frontal esquerda do veículo.

O cantor comentou o ocorrido em uma publicação breve: "Livramento".

Em outro registro divulgado nos stories, o artista exibiu uma ambulância parada no local, cercada por algumas pessoas, embora não houvesse feridos aparentes.

Ao agradecer pelo desfecho sem vítimas, ele escreveu: "Gratidão por estarmos vivos Jesus."