BBB 26: Babu recalcula rota e decide pausar confronto com Ana Paula; saiba motivo

Na madrugada desta quinta-feira (5), uma conversa dentro do "BBB 26" levou Babu Santana a rever sua postura em relação a Ana Paula Renault.
Após passar dias direcionando críticas à jornalista, o ator afirmou que acabou sendo influenciado pelo grupo liderado por Alberto Cowboy a mirar seus ataques contra a mineira.
A reflexão aconteceu depois de um bate-papo com Juliano Floss, que retornou à casa após passar pelo quarto secreto ao lado de Breno Corã.
O dançarino compartilhou com Babu algumas informações que ouviu enquanto estava isolado do restante dos participantes, incluindo a possibilidade de ele próprio se tornar alvo de votos na próxima formação de paredão, assim como Leandro Rocha, conhecido como Boneco, e a líder Samira Sagr.
Diante do cenário, o ator disse que pretende mudar sua atitude dentro do jogo. Durante a conversa com Juliano, ele explicou que passou a enxergar a situação de outra forma.
"Entendi que opiniões são confundidas com manipulações aqui. Não sei lá fora como que é, mas aqui eu acho maior besteira é essa... Não poder conversar com os adversários. Porque você pode pescar alguma coisa, eu pesquei na hora que eles queriam me seduzir para ir contra a Ana Paula. E 'se pá' me botar junto", afirmou o ator.
Juliano concordou com a leitura do colega sobre a estratégia dos adversários. "Eles querem é tirar um de cada lado", ressaltou.
Na sequência, o dançarino também comentou sobre os planos do grupo de Cowboy envolvendo os integrantes do Quarto Sonho da Eternidade. Durante o diálogo, Babu ainda deixou claro que não pretende votar em Milena Lages.
Mais tarde, o ator teve uma conversa com Chaiany Andrade e aproveitou para se explicar. "Gosto muito de você. Desculpa ser chato, tá? Sou muito chato. Mas eu sou leal, sincero. Essa sinceridade, às vezes, dói", afirmou ele.
A sister ouviu o desabafo em silêncio, apenas observando o aliado. Em seguida, Babu reforçou a decisão que tomou após a conversa com Juliano e Breno.
"Não vou implicar mais com a Ana Paula, até onde der. Prometi isso para o Juliano e para o Breno", reiterou Babu.
