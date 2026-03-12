Stylist que atende famosas aposta em curadoria para construir estilo sofisticado

Em um momento em que o luxo passa cada vez mais pela ideia de identidade e exclusividade, profissionais especializados em curadoria de estilo vêm ganhando espaço ao orientar clientes que buscam uma imagem mais refinada e autêntica. Entre esses nomes está o brasileiro Diego Alves Romero.

Curador e stylist, Romero vem chamando atenção ao unir conhecimento de moda, lifestyle e seleção de peças especiais para ajudar clientes a desenvolver um estilo próprio. Seu trabalho parte de um princípio simples. Mais do que sugerir roupas ou acessórios, a proposta é traduzir personalidade em imagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A atuação já chegou também a nomes conhecidos das redes sociais. Entre eles está a influenciadora Bella Falconi, que recorreu à curadoria de Romero em busca de um direcionamento estético mais alinhado à sua imagem pública.

Com presença ativa nas redes sociais, o stylist costuma compartilhar conteúdos sobre estilo, lifestyle e bastidores do universo do alto padrão. Ali, divide referências, reflexões sobre moda e também um pouco do processo de curadoria que faz parte do seu trabalho.

“Estilo não é apenas sobre tendência. É sobre entender quem você é e traduzir isso em imagem”, afirma.

Além da atuação como stylist, Romero também investe em aprofundar conhecimento técnico dentro do universo da moda e dos acessórios, acompanhando de perto as transformações do mercado de luxo e o comportamento do consumidor.

Esse tipo de serviço acompanha uma mudança clara de mentalidade. Em vez de simplesmente comprar produtos, cada vez mais pessoas buscam orientação especializada e experiências mais personalizadas.

Para Romero, o luxo contemporâneo passa justamente por esse olhar mais cuidadoso sobre escolhas e significado.

“Hoje o verdadeiro diferencial está na seleção e no olhar apurado. Curadoria é transformar escolha em experiência.”