'Brutal Paraíso': Luísa Sonza surge nua na capa de seu novo álbum





A cantora Luísa Sonza revelou nesta quinta-feira (12/3) a capa de seu próximo trabalho de estúdio, Brutal Paraíso, surpreendendo os fãs com um visual marcante. Na imagem escolhida para apresentar a nova fase, a artista aparece nua sobre o capô de um carro, em uma estética que sugere uma era mais intensa e provocativa em sua carreira.

Além da arte do projeto, a cantora também confirmou quando o público poderá ouvir as novas músicas. Brutal Paraíso chega às plataformas digitais no dia 7 de abril, às 21h, marcando o início de um novo capítulo musical que a própria artista vem antecipando nas redes sociais.

O disco será o quinto álbum de estúdio da trajetória de Luísa Sonza, que ao longo dos últimos anos consolidou sua presença no pop brasileiro. Antes dele, a cantora lançou trabalhos como Pandora, Doce 22 e Escândalo Íntimo, projetos que ajudaram a ampliar sua base de fãs e renderam diversos sucessos nas plataformas de streaming.

Mais recentemente, Sonza também explorou sonoridades diferentes ao lado de músicos consagrados no álbum Bossa Sempre Nova, gravado em parceria com Roberto Menescal e Toquinho. O projeto mostrou um lado mais sofisticado da cantora, dialogando com a tradição da bossa nova.

Com Brutal Paraíso, a expectativa é que a artista apresente mais uma reinvenção estética e musical. A divulgação da capa já indica que a nova fase pode trazer uma identidade visual forte e possivelmente novas influências sonoras, ampliando ainda mais o repertório de uma das cantoras mais comentadas da música pop nacional.

