InícioDiversão e Arte
TELEVISÃO

Band desiste de contratação de Luciana Gimenez após saída da RedeTV!

Canal paulista recua de projeto com apresentadora após análise de custos

Band desiste de contratação de Luciana Gimenez após saída da RedeTV! - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Band desiste de contratação de Luciana Gimenez após saída da RedeTV! - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A Band teria desistido de dar continuidade ao processo de contratação de Luciana Gimenez. A apresentadora, que recentemente anunciou sua saída da RedeTV! após 25 anos, teve seu recrutamento na emissora paulista, descontinuado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a emissora havia feito uma reunião com a apresentadora, que manifestou positividade com as ideias expostas pelo alto escalão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A Band possuía como planos de que Luciana Gimenez comandasse um programa de auditório nas noites de quarta-feira. Curiosamente, é o mesmo dia em que vai ao ar o SuperPop, que ela apresentou na RedeTV! até janeiro, e que será assumido por Cariúcha a partir de abril.

Todavia, o setor interno apontou que a emissora da família Saad precisaria realizar um alto investimento para contratá-la. Deste modo, a apresentadora permanece sem novos trabalhos nas telinhas. Além disto, o SBT também chegou a procurá-la, mas Luciana recusou a proposta para ocupar as noites de sábado, e, deste modo, anunciou nova versão do Viva a Noite, sob comando de Luis Ricardo.

O texto Band desiste de contratação de Luciana Gimenez após saída da RedeTV! e motivo vem à tona foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 12/03/2026 21:38
SIGA
x