Band desiste de contratação de Luciana Gimenez após saída da RedeTV!

A Band teria desistido de dar continuidade ao processo de contratação de Luciana Gimenez. A apresentadora, que recentemente anunciou sua saída da RedeTV! após 25 anos, teve seu recrutamento na emissora paulista, descontinuado.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a emissora havia feito uma reunião com a apresentadora, que manifestou positividade com as ideias expostas pelo alto escalão.

A Band possuía como planos de que Luciana Gimenez comandasse um programa de auditório nas noites de quarta-feira. Curiosamente, é o mesmo dia em que vai ao ar o SuperPop, que ela apresentou na RedeTV! até janeiro, e que será assumido por Cariúcha a partir de abril.

Todavia, o setor interno apontou que a emissora da família Saad precisaria realizar um alto investimento para contratá-la. Deste modo, a apresentadora permanece sem novos trabalhos nas telinhas. Além disto, o SBT também chegou a procurá-la, mas Luciana recusou a proposta para ocupar as noites de sábado, e, deste modo, anunciou nova versão do Viva a Noite, sob comando de Luis Ricardo.

