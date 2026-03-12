Vanessa Lopes confessa planos de casamento e adoção com namorado

Vanessa Lopes, ex-participante do BBB 24, abriu o jogo sobre a vida amorosa com o cantor Lucas Mamede, dois anos após sua polêmica participação no reality show, em que desistiu do confinamento no início.
"Sonho da minha vida"
Em entrevista ao jornal O Globo, a influenciadora, que namora com o artista há dois anos e dois meses, confessou que os dois possuem planos de construírem uma família. "O maior sonho da minha vida é uma família, o maior sonho do Lucas também. Desde o início, sempre conversamos que nós não entramos em relacionamento se não for para casar, se não for para ter algo sério no futuro", iniciou.
Sobre maternidade, Vanessa Lopes foi mais além, e afirmou que o casal também planeja adoção. "Temos os mesmos pensamentos de vida, as mesmas vontades. Lógico que as coisas podem mudar, mas a ideia é termos dois filhos e adotarmos um", disse.
"Nós também gostaríamos de morar na praia, mas veremos se vai acontecer, porque o nosso trabalho acaba nos trazendo muito para São Paulo. Mas existe o sonho de morar na praia, de ter os filhinhos surfistas, de jogar uma altinha", declarou a ex-BBB. "O plano de estar com ele já está certo, é com ele. O resto eu estou vendo, mas é com ele. Sou completamente apaixonada por ele", pontuou Vanessa.
