Homem em chamas estreia na Netflix com episódios no Rio de Janeiro

Alice Braga e Thomás Aquino estão na série ao lado de vencedor do Emmy, ahya Abdul-Mateen II

MAN ON FIRE. Yahya Abdul-Mateen II as John Creasy in Episode 103 of Man on Fire. Cr. Juan Rosas/Netflix Â© 2024 - (crédito: Juan Rosas/Netflix © 2024)
MAN ON FIRE. Yahya Abdul-Mateen II as John Creasy in Episode 103 of Man on Fire. Cr. Juan Rosas/Netflix Â© 2024

A Netflix divulgou o teaser e as primeiras imagens da série de ação Homem em chamas, que estreia 30 de abril no streaming, com sete episódios. 

Baseada na série de livros de A.J. Quinnell, a produção conta a história de um ex-mercenário das Forças Especiais, conhecido por sobreviver até às situações mais brutais. Agora, ele enfrenta um transtorno de estresse pós-traumático severo e está decidido a vencer os próprios demônios buscando redenção. Mas, antes de conseguir se adaptar a essa nova vida, Creasy é arrastado de volta para o fogo e precisa lutar como nunca.

Parte da trama se passa no Rio de Janeiro e uma das atrizes é Alice Braga, uma das estrelas do filme Cidade de Deus. Além dela, faz parte do elenco o ator brasileiro Thomás Aquino. A direção dos episódios 3 e 4 é do brasileiro Vicente Amorim. O protagonista da produção é o vencedor do Emmy, Yahya Abdul-Mateen II.

