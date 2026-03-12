Homem em chamas estreia na Netflix com episódios no Rio de Janeiro

A Netflix divulgou o teaser e as primeiras imagens da série de ação Homem em chamas, que estreia 30 de abril no streaming, com sete episódios.
Baseada na série de livros de A.J. Quinnell, a produção conta a história de um ex-mercenário das Forças Especiais, conhecido por sobreviver até às situações mais brutais. Agora, ele enfrenta um transtorno de estresse pós-traumático severo e está decidido a vencer os próprios demônios buscando redenção. Mas, antes de conseguir se adaptar a essa nova vida, Creasy é arrastado de volta para o fogo e precisa lutar como nunca.
Parte da trama se passa no Rio de Janeiro e uma das atrizes é Alice Braga, uma das estrelas do filme Cidade de Deus. Além dela, faz parte do elenco o ator brasileiro Thomás Aquino. A direção dos episódios 3 e 4 é do brasileiro Vicente Amorim. O protagonista da produção é o vencedor do Emmy, Yahya Abdul-Mateen II.
