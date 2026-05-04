Ana Paula toma atitude após ser afrontada pela mãe de Jonas - (crédito: TV Globo/Instagram)

Uma postagem da TV Globo nas redes sociais desencadeou um bate-boca inusitado entre participantes e familiares ligados ao "BBB 26".

O conteúdo, que promovia a apresentação de Shakira no evento Todo Mundo no Rio, em Copacabana, contou com a participação da vencedora da edição, Ana Paula Renault, escolhida pela emissora para fazer o anúncio.

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A publicação, no entanto, rapidamente saiu do foco inicial e passou a concentrar comentários polêmicos.

Entre eles, ganhou destaque a manifestação de Marlene Verruck, mãe de Jonas Sulzbach, que voltou a demonstrar insatisfação com a jornalista.

“Nem morta! Qualquer um que anunciasse, desde que não fosse nenhum dos três finalistas (Ana Paula, Milena e Juliano Floss), eu assistiria”, escreveu.

Desde a saída do filho do programa, Marlene alimenta a teoria da conspiração de que ele teria sido prejudicado por uma suposta “máfia digital”.

Ao tomar conhecimento da fala em uma página de notícias no Instagram, Ana Paula reagiu de forma direta e sem rodeios. “Supera, gata!”, respondeu a campeã.