Casa do Patrão: Leandro Hassum comete gafe ao vivo e web não perdoa - (crédito: Reprodução/Record)

O comando de Leandro Hassum à frente do novo reality show da Record acabou rendendo críticas após um momento de confusão ao vivo.

Durante a formação do “Tá na Reta”, exibida na noite de quarta-feira (29) na "Casa do Patrão", o apresentador se atrapalhou ao comentar a situação de um dos participantes.

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Tudo aconteceu quando Jovan, que havia sido indicado pelo Poder do Voto de Thiago, falava sobre sua ida à berlinda.

Ao interrompê-lo, Hassum afirmou, de forma equivocada, que o competidor ainda não estava na reta. "Mas calma que você ainda não está na reta", disse o apresentador.

Surpreso, o participante rebateu: "Não? Ele me indicou direto". Ao perceber o erro, Hassum tentou contornar a situação.

"Não, ainda vai ter votaç... Ah! Você tá na reta já, é verdade, só uma pegadinha pra saber se você tá ligado", completou.

A gafe rapidamente repercutiu nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), onde internautas criticaram a condução do programa.

"Que vergonha alheia...", comentou um usuário. "Meu Deus que apresentador é esse todo perdido", escreveu outro.

Alguns chegaram a sugerir soluções práticas para evitar esse tipo de deslize.

"Qual a dificuldade do Leandro usar uma prancheta com bloco de anotação?! Evitaria em 99% esses erros e não seria corrigido pelo participante", opinou um internauta. Já outro ironizou: "Nem ele tá assistindo isso kkkk".