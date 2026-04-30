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Ivete Sangalo é flagrada coladinha com ex-marido e faz apelo aos paparazzis

Flagra foi registrado nesta quarta-feira (29) no Aeroporto de Guarulhos

Ivete Sangalo é flagrada coladinha com ex-marido e faz apelo aos paparazzis - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ivete Sangalo é flagrada coladinha com ex-marido e faz apelo aos paparazzis - (crédito: Reprodução/Instagram)

O desembarque de Ivete Sangalo em São Paulo, na última quarta-feira (29), foi marcado por um momento de intimidade com o ex-marido, Daniel Cady.

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A artista retornava de uma viagem a Boston, nos Estados Unidos, onde participou da formatura do sobrinho, Bento Sangalo, de 22 anos.

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No Aeroporto Internacional de Guarulhos, ela foi recebida pelo nutricionista, que aguardava a chegada também dos três filhos do antigo casal: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de 8.

Ao se aproximar, Ivete cumprimentou Daniel com um abraço, em um gesto de carinho. Os filhos não esconderam a animação ao rever o pai e correram ao encontro dele assim que desembarcaram.

A passagem da cantora pelo aeroporto também atraiu a atenção de fãs, que aguardavam no saguão. Ivete atendeu o público com simpatia, posando para fotos e distribuindo autógrafos.

Em meio à movimentação intensa, no entanto, a artista fez questão de estabelecer limites quando o assunto foram as filhas mais novas.

Demonstrando preocupação com a exposição das crianças, pediu diretamente aos fotógrafos que evitassem registrar imagens das gêmeas, preservando a privacidade delas durante o desembarque.

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 30/04/2026 11:50
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