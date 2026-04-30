Andressa Urach expõe motivo do fim do casamento e vira chacota na web

A repercussão do término entre Andressa Urach e Flávio Giglioli tomou conta das redes sociais e acabou rendendo uma enxurrada de comentários, muitos deles em tom de deboche.

A influenciadora expôs os motivos da separação em um vídeo enviado ao portal LeoDias, no qual detalhou o conflito que levou ao fim do casamento.

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Segundo Andressa, o rompimento foi motivado pela decisão do então companheiro de ingressar em plataformas de conteúdo adulto. A escolha, de acordo com ela, foi determinante para encerrar a relação.

"Tô passando pra comunicar oficialmente, porque tá todo mundo me mandando mensagem que eu apaguei as fotos do meu marido do Instagram.

Nos separamos. Não estamos mais juntos porque ele abriu conta em conteúdo adulto e eu falei que eu nunca mais ficaria com ninguém que trabalhasse com isso. Não aceito”, afirmou.

A situação, no entanto, se intensificou quando o empresário passou a interagir com mulheres interessadas em gravações.

“Sou ciumenta. Não satisfeito depois dele criar a conta dele nas plataformas, ele começou a receber mensagem de um monte de abençoada, pra não falar outras coisas, porque sabe que ele é casado”, declarou.

O desentendimento evoluiu para uma discussão mais séria, que terminou com danos no imóvel e intervenção policial após vizinhos acionarem as autoridades.

“Eu surtei, quebrei o apartamento, os vizinhos chamaram a polícia. Deu barraco mesmo. Todo mundo sabe que eu sou barraqueira. Sou louca, sou barraqueira, sou tudo isso aí”, relatou.

O relacionamento havia sido assumido publicamente em fevereiro deste ano, poucas semanas após o início do namoro.

Diante das revelações, internautas passaram a comentar o caso com ironia, principalmente pelo fato de Andressa também atuar no mesmo segmento de conteúdo adulto.

"Estou admirada de você ter marido! Mas também, é do mesmo ramo. Só se atraem os iguais!", escreveu uma usuária. "A mulher ainda quer estar certa [risos]", disse outra. "Bem feito pra mim que devia estar trabalhando agora e estou vendo o Instagram", brincou uma terceira.

Outros comentários também questionaram a situação. "Não entendi... Só ela pode?", publicou uma internauta. "Quando eu acho que já vi de tudo na vida, aparece isso", afirmou outro.

"Posso rir?!?!? Quanta hipocrisia! Ela pode dá pra todo mundo, até pra cachorro, e o tal marido não pode hahahahaha", disparou mais um comentário.



































