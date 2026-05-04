Virginia toma atitude e deixa escapar suposta crise em romance com Vini Jr - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O relacionamento entre Virginia e Vini Jr. passou a ser alvo de especulações nas redes sociais ao longo do fim de semana, após indícios de um possível término começarem a circular entre internautas.

A repercussão se intensificou no domingo (3), quando um detalhe chamou a atenção do público: a influenciadora não interagiu com a publicação mais recente do jogador.

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Conhecida por marcar presença constante nas postagens do atleta, seja por meio de curtidas ou comentários, Virginia optou pelo silêncio desta vez, o que não passou despercebido.

A ausência de qualquer manifestação gerou uma série de reações imediatas entre seguidores, que passaram a levantar hipóteses sobre a situação do casal.

Nos comentários, usuários apontaram estranhamento com a postura da influenciadora. "Perceberam que Virgínia nem curtiu nem comentou na foto do gato dela", escreveu um perfil.

"Só vim procurar o comentário da @virginia...", disse outro. "Cadê o comentário da vivibora?", questionou um terceiro.

Diante do comportamento incomum, não demorou para surgirem teorias. "Vini terminou com ela para focar somente na copa", sugeriu um internauta. "Achei estranho também", concordou mais um.

Já outro perfil apresentou uma versão diferente: "Ela que deve ter terminado com ele depois da ultima querida que ele levou pro jogo".