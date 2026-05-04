Alanis Guillen expõe ameaças e aciona medida protetiva contra ex

A atriz Alanis Guillen, atualmente no elenco da novela "Três Graças", obteve na Justiça uma medida protetiva contra a ex-companheira Giovanna Reis após relatar episódios de perseguição e ameaças posteriores ao término do relacionamento.
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De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Gabriel Vaquer, a artista afirmou que, mesmo após o fim da relação, Giovanna teria insistido em estabelecer contato, além de supostamente ameaçar expor aspectos da vida pessoal da atriz e comparecer sem autorização à sua residência.
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Já de acordo com a colunista Fábia Oliveira, o processo reúne uma série de provas, como mensagens, registros e depoimentos.
Entre eles, relatos de colegas de elenco que teriam sido abordados pela ex-namorada como forma de intimidação.
A solicitação foi acolhida pela Justiça do Rio de Janeiro, que entendeu o caso como enquadrado em violência psicológica, perseguição e constrangimento.
A decisão impõe restrições diretas à ex-companheira, proibindo qualquer tentativa de aproximação ou contato com Alanis.
Conforme detalhado pela colunista, a medida veta interações por redes sociais, ligações ou presença física, além de impedir a divulgação de informações pessoais ou comentários públicos sobre a atriz.
O relacionamento entre Alanis e Giovanna chegou ao fim após a repercussão de publicações antigas atribuídas à ex, datadas de 2012, que continham comentários de teor racista e homofóbico nas redes sociais.
Na época, Alanis se posicionou publicamente sobre o assunto, sem mencionar nomes ou citar diretamente o caso.
"Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento", declarou em março.
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