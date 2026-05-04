VÍDEO: Participante desiste da 'Casa do Patrão' após graves acusações

A edição exibida neste domingo (3) marcou a saída inesperada de Jovan Nascimento da “Casa do Patrão”.
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Coube ao apresentador Leandro Hassum comunicar a decisão ao público, logo no início do programa, após o participante solicitar sua retirada do reality.
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Na sequência, o diretor Boninho apresentou as imagens do momento em que o pedido foi formalizado.
Ao anunciar o ocorrido, Hassum lamentou a saída e destacou a personalidade do competidor. "Boa noite, gente.
Agora a pouco o Jovan pediu para sair do nosso jogo, infelizmente. Apesar dos conflitos ele tinha um jeitão muito divertido", declarou o apresentador antes da exibição do trecho.
Antes de oficializar a desistência, Jovan já demonstrava irritação na área externa da casa. Em determinado momento, ele pediu ajuda à produção.
"Produção, quero sair! Preciso aliás", disse enquanto aguardava ser chamado para o espaço reservado.
Pouco depois, confirmou sua decisão diante das câmeras: "Tô saindo da Casa do Patrão por livre e espontânea vontade".
Após o anúncio, o programa reuniu cenas que relembraram momentos marcantes e descontraídos do participante ao longo da atração.
Ainda durante o mesmo dia, uma discussão envolvendo Jovan também ganhou destaque. Em conversa com Morena e Vivão, Nikita afirmou que a situação só não evoluiu para agressão por conta da presença das câmeras.
"É porque aqui tem câmera. Na hora que levantei e falei na cara dele 'você é um covarde', se fosse lá fora, eu apanhava. Se fosse lá fora, esse homem me batia."
Fora da casa, a repercussão foi imediata. A saída de Jovan dominou comentários no X, antigo Twitter, onde internautas dividiram opiniões sobre o episódio.
"Não conhecia esse Jovan, mas essa tal de Nikita fez acusações sérias contra ele, me deu dó dele!", escreveu um usuário.
"Culpa da Nikita e Morena, boa sorte pra elas", opinou outro. "Era um dos favoritos", avaliou mais um.
A edição da #CasaDoPatrão mostrou o momento que Jovan pediu para desistir do reality show.pic.twitter.com/pwhkF2KHY0— Central Reality (@centralreality) May 4, 2026
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