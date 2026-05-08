Malévola promete acabar com Jojo Todynho após ser intimada pela polícia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Malévola voltou a falar publicamente sobre a disputa com Jojo Todynho e afirmou ter recebido duas intimações para comparecer à delegacia após uma nova denúncia por perseguição.

O desabafo aconteceu na noite da última quinta-feira (7), pouco antes de embarcar para Dubai.

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Nos stories do Instagram, a influenciadora contou que precisou ir até uma delegacia antes da viagem internacional e demonstrou revolta com a situação.

“Gente, eu tô indo agora pra viajar para Dubai. Eu tô muito chateada, muito, muito, muito mesmo. Eu já falei onde que tava tudo resolvido, mas se quer guerra, terá!

A pessoa me conhece e sabe como eu sou. Quer continuar me infernizando, quer continuar me perseguindo? Continua, mas não esquece que vou fazer tudo de novo, posso ser presa o que for”, afirmou.

Na sequência, Malévola declarou que acredita estar sendo alvo de tentativas de prejudicá-la judicialmente.

“Tive que aparecer na delegacia para resolver um negócio sério, tem uma pessoa tentando me prejudicar em um nível muito grande, mas isso não vai ficar assim. Se quer guerra, terá! Minha advogada já está resolvendo tudo”, disse.

Já no aeroporto, durante uma transmissão ao vivo, a influenciadora afirmou temer uma possível prisão relacionada ao caso envolvendo Jojo Todynho.

“Eu não tô bem, recebi dois mandatos de intimação de Jordana Gleise Maronttinni, se virar mandato de prisão, porque eu persegui ela, eu não volto pro Brasil. A Justiça no Brasil é falha, eu não volto pro Brasil, não tô brincando”, declarou, citando o nome de registro da cantora.

Em outro trecho da live, Malévola voltou a atacar Jojo e fez novas ameaças.

“Chegou no meu whatsapp dois mandatos de intimação, mas ela me aguarda! Quem começou com essa briga foi essa desgraçada, eu não quero saber, ela é uma safada! E se eu tiver que voltar pra Dubai eu acabo com essa p#ta, eu acabo!”, disparou.