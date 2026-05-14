Ex-BBB faz relato chocante sobre saúde da filha: 'Médicos diziam que ia morrer' - (crédito: Reprodução/Youtube)

Chaiany Andrade abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis que enfrentou como mãe.

Durante entrevista ao podcast PodDelas, a ex-participante do "BBB 26" contou que reviveu lembranças dolorosas da infância da filha Lara, atualmente com 10 anos, enquanto participava de uma das dinâmicas mais tensas do reality show.

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Segundo ela, o som de bebê chorando reproduzido no Quarto Branco provocava forte impacto emocional dentro da casa.

A influenciadora explicou que o barulho fazia com que recordasse o período em que a filha enfrentava sérios problemas de saúde ainda pequena.

"Era o que mais me abalava esse som [do Quarto Branco], porque me lembrava o choro da Lara. Era aquele choro e cinco horas de espera na fila para entrar", disse.

Ao recordar a situação, Chaiany revelou que, inicialmente, não imaginava a gravidade do quadro da menina.

Na época, acreditava que as dores poderiam estar relacionadas a cólicas ou até problemas no ouvido, até receber o verdadeiro diagnóstico: uma infecção urinária severa.

"Eu pensava que era cólica, dor de ouvido, tudo. E aí, na hora, era xixi, e minha filha tava morrendo de infecção urinária. Todo mês era isso, por isso que eu larguei a escola", relatou.

A ex-sister também afirmou que permaneceu vários dias no hospital acompanhando Lara até que os médicos identificassem corretamente a causa do sofrimento da criança.

De acordo com Chaiany, o estado de saúde da filha chegou a ser considerado extremamente preocupante pelos profissionais.

"Porque os médicos falavam que ela ia morrer, que ela não ia passar daquele dia", revelou.