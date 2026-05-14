Marcos Oliveira, o Beiçola, passa por cirurgia e motivo é exposto

Conhecido nacionalmente por interpretar o personagem Beiçola em "A Grande Família", Marcos Oliveira passou por uma cirurgia na manhã da última quarta-feira (13), no Rio de Janeiro.

O ator, de 70 anos, foi submetido a um procedimento para corrigir uma hérnia. As informações sobre o estado de saúde do artista foram divulgadas por Rose Scalco.

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Em publicação nas redes sociais, a atriz e jornalista afirmou que a operação ocorreu conforme o esperado e tranquilizou os admiradores do veterano.

"Queridos! Passando aqui para dar notícias do meu Querido amigo @marcosoliveiraator que fez cirurgia de hérnia hoje, 13/05/2026, pela manhã e foi um sucesso! Seguindo dentro do esperado, ele deverá ter alta na sexta-feira. Obrigada a todos pelo carinho com ele! E vamos em frente!", escreveu.

De acordo com Rose, a recuperação de Marcos Oliveira apresenta evolução positiva, dentro das previsões da equipe médica, e a expectativa é de que ele deixe o hospital nos próximos dias.

O ator vive no Retiro dos Artistas desde abril de 2025. A mudança aconteceu após um período marcado por dificuldades financeiras e acúmulo de dívidas.

A casa em que Marcos reside atualmente foi disponibilizada por Marieta Severo, companheira de elenco do artista na série humorística da TV Globo.















