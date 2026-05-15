Virginia e Vini Jr: término relâmpago e bastidores por trás do fim - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Virginia Fonseca confirmou, na manhã desta sexta-feira (15), o fim de seu relacionamento com o jogador Vinícius Júnior.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, onde ela compartilhou um texto sobre a decisão de encerrar o namoro e destacou que jamais abriria mão de seus objetivos pessoais e profissionais.

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"Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", declarou em um trecho do texto publicado nas redes.

Apesar da confirmação ter acontecido apenas agora, seguidores já vinham apontando sinais de desgaste na relação nas últimas semanas.

As especulações ganharam força no fim de abril, quando Virginia esteve em Goiânia para um show da dupla Henrique e Juliano e apareceu cantando músicas de sofrência ao lado de amigos.

Os rumores aumentaram ainda mais no início de maio, durante a comemoração do aniversário da influenciadora em Madri.

Internautas comentaram a expressão séria de Virginia em uma foto publicada ao lado de Vini Jr., interpretando o registro como um possível indicativo de crise no namoro.

Outro episódio chamou atenção dos fãs nesta quinta-feira (14). Durante a partida do Real Madrid, Virginia publicou imagens no estádio usando uma jaqueta em homenagem ao atacante.

Pouco antes de comunicar oficialmente o término, porém, ela apagou os registros das redes sociais.

Ela também chegou a compartilhar um texto bíblico na noite de ontem, alimentando teorias de que uma pessoa externa poderia ter influenciado no término.

“Quem tentar te derrubar vai cair diante de você. Porque quem luta contra alguém protegido por Deus, já entrou na batalha derrotado”, dizia o trecho.

Crise antes do namoro

A relação entre os dois já havia enfrentado turbulências antes mesmo de ser assumida publicamente.

Na época em que começaram a se envolver, circularam supostos prints de conversas de Vini Jr. com outras mulheres, situação que levou Virginia a se afastar do jogador.

Depois da repercussão, o atleta tentou reconquistar a influenciadora e chegou a pedir desculpas publicamente.

Entre os gestos para retomar o romance, enviou um buquê de rosas vermelhas acompanhado de um bilhete romântico.

O namoro foi oficializado em outubro, quando o casal compartilhou fotos nas redes sociais exibindo presentes românticos, como um urso gigante e arranjos de rosas vermelhas.

Desde então, Virginia conciliava a rotina profissional, a maternidade e frequentes viagens para Madri, na Espanha, para manter a relação com o jogador.



