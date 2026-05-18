Mãe de Vini Jr. toma atitude contra Virginia e é detonada na web

O nome de Fernanda Cristina, mãe do jogador Vini Jr., movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (18) após uma interação da matriarca no Instagram chamar atenção dos internautas.

Isso porque ela teria curtido um comentário com críticas direcionadas a Virginia, ex-companheira do atleta, poucos dias depois da influenciadora anunciar o fim do relacionamento em meio a rumores de infidelidade.

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A publicação que repercutiu nas plataformas digitais insinuava que o atacante estaria vivendo uma fase mais leve após a separação.

“Mama tá mais feliz, dá pra ver, sem um peso. Povo tem até que entender que por mais dinheiro que você tenha, mais tem pessoas que vêm com um peso, Virginia é uma”, disparou o internauta em comentário curtido por Fernanda.

Depois da repercussão, a curtida e a mensagem acabaram sendo apagadas, mas capturas da interação continuaram circulando entre perfis de fofoca e páginas de entretenimento.

Nos comentários, usuários dividiram opiniões sobre a postura da mãe do jogador e também sobre o término envolvendo Virginia.

“Se eu fosse a mãe dele ficaria até com vergonha do homem de 'valor' que ela criou. Serve pra rever os valores né?! Rs”, disparou um perfil nos comentários do Futrikei.

Outros seguidores também reagiram ao episódio. “Ela era tão doce, tão carinhosa com as crianças e com a Virgínia, nunca dá pra conhecer uma pessoa 100% né”, pontuou mais uma.

Já um terceiro comentou: “O peso de Virgínia é andar rodeada de gente, até eu ficava incomodada com a casa do cara cheia de pessoas dela, imagina ele!”.

Houve ainda quem comparasse a situação com a família de Zé Felipe: “Poliana nunca iria fazer isso”, escreveu outro internauta.























