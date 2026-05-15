Mãe de Virginia faz reflexão e dá pista do motivo de término com Vini Jr.

Pouco antes da confirmação do término, um detalhe envolvendo Margareth Serrão chamou atenção dos internautas.
A mãe da influenciadora compartilhou em seu perfil uma mensagem reflexiva sobre princípios, fidelidade e fé, publicação que rapidamente passou a ser associada à crise do casal.
"Hoje em dia, muita coisa essencial é chamada de ultrapassada. Amar com compromisso, ser fiel, cuidar da família, educar os filhos, caminhar com Deus. Mas princípios não saem de moda.
São eles que sustentam a vida quando tudo desmorona. Quem escolhe andar com Deus talvez não ande com a maioria, mas anda com direção. E isso faz toda a diferença", dizia o texto repostado por Margareth.
Nos últimos dias, Virginia havia desembarcado em Madri, na Espanha, logo após o Dia das Mães.
Na ocasião, a influenciadora chegou a minimizar os rumores de que estaria vivendo uma crise com o atacante do Real Madrid.
Apesar disso, na manhã desta sexta-feira, ela comunicou oficialmente o fim da relação. Para anunciar a separação, Virginia publicou uma foto em preto e branco ao lado do jogador e confirmou que os dois seguirão caminhos diferentes após seis meses de relacionamento.
O casal assumiu o namoro publicamente em outubro de 2025, período em que Vinícius Jr. fez o pedido oficial de namoro.
Desde então, os dois passaram a compartilhar momentos românticos e viagens nas redes sociais.