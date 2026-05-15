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Ex-affair que expôs Vini Jr. para Virginia é acusada de celebrar término em avião

Internautas passaram a especular que a modelo estaria viajando até Madri após o anúncio do término

Ex-affair que expôs Vini Jr. para Virginia é acusada de celebrar término em avião - (crédito: Rreprodução/Instagram)
Ex-affair que expôs Vini Jr. para Virginia é acusada de celebrar término em avião - (crédito: Rreprodução/Instagram)

A modelo Day Magalhães voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (15), poucas horas após Virginia Fonseca confirmar o fim de seu relacionamento com o jogador Vinícius Júnior.

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Um vídeo publicado pela influenciadora acabou gerando repercussão entre internautas por conta do timing da postagem.

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Nas imagens compartilhadas por Day, ela aparece dentro de um avião enquanto recebe uma taça de champanhe durante o voo. Na legenda da publicação, escreveu: "Meu dia hoje começou com champagne".

A movimentação rapidamente despertou comentários nas redes, principalmente pelo histórico envolvendo a modelo e o atleta do Real Madrid

Segundo internautas, a modelo estaria celebrando, ainda que indiretamente, o término dos famosos.

 

Pivô do primeiro rompimento do ex-casal

Day Magalhães ganhou notoriedade entre os seguidores do casal no fim do ano passado, quando expôs supostas conversas íntimas trocadas com Vinícius Jr. Segundo ela, o jogador teria procurado a modelo ainda nas primeiras semanas de relacionamento com Virginia.

A divulgação dos prints provocou forte repercussão nas redes sociais e acabou abalando o romance entre a influenciadora e o atleta, levando ao primeiro rompimento do casal.

Após a polêmica, Vinícius Jr. pediu desculpas publicamente para Virginia, que decidiu reatar o relacionamento e dar uma nova chance ao jogador.

Virginia anuncia término

Na manhã desta sexta-feira (15), Virginia anunciou oficialmente o término do namoro com Vinícius Jr.

Depois de semanas marcadas por rumores de crise, a influenciadora revelou que decidiu encerrar a relação após perceber que não abriria mão do que considera inegociável em sua vida. Apesar da repercussão, ela não detalhou os motivos da separação.

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 15/05/2026 11:43
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