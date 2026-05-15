Vidente prevê o pior para vida de Virginia após término com Vini Jr

A sensitiva Lene Sensitiva fez declarações polêmicas envolvendo a influenciadora Virginia Fonseca durante participação no programa Chupim, da Metropolitana FM, exibido na última quarta-feira (13).

As falas vieram à tona poucos dias antes de Virginia anunciar publicamente o fim de seu relacionamento com o jogador Vinícius Júnior.

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Em um trecho que repercutiu nas redes sociais, Lene afirmou ter tido uma visão enquanto seguia para a gravação da atração.

Segundo a médium, Virginia enfrentaria uma investigação considerada grave e chegaria a ser presa temporariamente.

“Eu senti isso no caminho e vou dizer aqui. A Virginia terá uma investigação sobre ela pesadíssima. A Deolane não foi para a prisão? A Virginia vai passar uma semana e três dias na prisão”, expôs a clarividente.

Na sequência, a sensitiva afirmou que a situação estaria ligada a uma investigação séria que, segundo ela, já ocorreria no plano espiritual antes de alcançar consequências no mundo real.

“É uma investigação, uma coisa muito séria, muito séria mesmo. Espiritualmente essa investigação já está acontecendo. Aí vai entrar na parte física e humana, onde vão agir“, explicou ela.

Lene também comparou a suposta previsão ao caso envolvendo a influenciadora Deolane Bezerra e disse acreditar que Virginia passará por situação semelhante.

“A Virginia, assim como a Deolane, (não é porque você tem dinheiro que você é intocável), acontecerá o mesmo. Sei que os fãs dela vão enlouquecer e tentar derrubar o meu perfil, mas eu sei o que estou dizendo. Dizer que ela vai passar anos na prisão não, mas que vai acontecer igual a Deolane, vai”, decretou a sensitiva.

Não são mais um casal!

Após semanas de especulações sobre uma possível crise, Virginia anunciou o fim da relação com Vini Jr. afirmando que aprendeu a “não negociar o inegociável”. Ela, no entanto, não revelou os motivos que levaram ao rompimento.











