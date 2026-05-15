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Diogo Nogueira detalha batalha contra infecção grave na garganta após alta

Cantor segue em recuperação após um quadro severo de laringite

Diogo Nogueira detalha sintomas de infecção grave na garganta após alta - (crédito: Reprodução/Instagram)
Diogo Nogueira detalha sintomas de infecção grave na garganta após alta - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após enfrentar uma laringite bacteriana severa, o cantor Diogo Nogueira deixou o hospital e voltou às redes sociais para conversar com os fãs sobre sua recuperação.

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O artista explicou que precisará permanecer afastado dos palcos nas próximas semanas para recuperar completamente a voz.

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Segundo Diogo, a infecção comprometeu suas cordas vocais e exigiu internação para um tratamento mais cuidadoso.

Em um vídeo publicado na internet, ele apareceu já em casa e comentou sobre o período delicado que enfrentou.

"Estou aqui esperando a minha canja de frango esfriar e passei para dar notícia para vocês sobre a minha laringite. Precisei me internar para cuidar da minha voz e fazê-la voltar ao normal. Peguei essa infecção, que acabou prejudicando a minha corda vocal", disse.

O cantor revelou que, apesar da melhora, o processo de recuperação ainda não terminou. Atualmente, ele segue realizando acompanhamento com profissionais especializados para recuperar totalmente o desempenho vocal.

"Minha voz está bem melhor, mas ainda há um processo de recuperação. Continuo fazendo tratamento com a fonoaudióloga, aula de canto. Vou ficar agora 20 dias viajando, descansando e cuidando do corpo, da alma, da mente e da voz", afirmou.

Durante esse período, Diogo pretende desacelerar a rotina e priorizar o descanso físico e emocional antes de voltar aos compromissos profissionais.

 

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Mariana Morais

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Por Mariana Morais
postado em 15/05/2026 12:02 / atualizado em 15/05/2026 12:03
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