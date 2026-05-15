Diogo Nogueira detalha batalha contra infecção grave na garganta após alta

Após enfrentar uma laringite bacteriana severa, o cantor Diogo Nogueira deixou o hospital e voltou às redes sociais para conversar com os fãs sobre sua recuperação.
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O artista explicou que precisará permanecer afastado dos palcos nas próximas semanas para recuperar completamente a voz.
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Segundo Diogo, a infecção comprometeu suas cordas vocais e exigiu internação para um tratamento mais cuidadoso.
Em um vídeo publicado na internet, ele apareceu já em casa e comentou sobre o período delicado que enfrentou.
"Estou aqui esperando a minha canja de frango esfriar e passei para dar notícia para vocês sobre a minha laringite. Precisei me internar para cuidar da minha voz e fazê-la voltar ao normal. Peguei essa infecção, que acabou prejudicando a minha corda vocal", disse.
O cantor revelou que, apesar da melhora, o processo de recuperação ainda não terminou. Atualmente, ele segue realizando acompanhamento com profissionais especializados para recuperar totalmente o desempenho vocal.
"Minha voz está bem melhor, mas ainda há um processo de recuperação. Continuo fazendo tratamento com a fonoaudióloga, aula de canto. Vou ficar agora 20 dias viajando, descansando e cuidando do corpo, da alma, da mente e da voz", afirmou.
Durante esse período, Diogo pretende desacelerar a rotina e priorizar o descanso físico e emocional antes de voltar aos compromissos profissionais.
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