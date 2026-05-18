Virginia 'foge' para Dubai após término e expõe 'novo affair'

Poucos dias após anunciar o fim do relacionamento com Vini Jr., Virginia Fonseca decidiu mudar de cenário e embarcou em uma viagem internacional na noite do último domingo (17).
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A influenciadora deixou o Brasil acompanhada da amiga Duda Freire e compartilhou parte da movimentação com os seguidores nas redes sociais.
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De acordo com informações divulgadas pelo Portal LeoDias, o destino escolhido foi Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Apesar da cidade ser conhecida entre celebridades e influenciadores, Virginia afirmou que a ida ao exterior está relacionada a compromissos profissionais.
A empresária saiu de Goiânia ao lado de Duda em seu jatinho particular com destino a São Paulo, de onde embarcou para o voo internacional.
Mesmo sem revelar oficialmente para onde estava indo, ela publicou registros da viagem e aproveitou para brincar com especulações antigas envolvendo sua amizade com Duda Freire.
“Mais uma com meu 'affair' [...] Ai, ai ai. Big big big bom, big big bem. Pra onde será que a gente tá indo meu bem"?, escreveu a famosa.
Em outro momento, Virginia também ironizou a correria da rotina durante a viagem. “Bora porque a gente nascei guerreira e não herdeira”, completou Virginia.
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