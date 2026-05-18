Luana Piovani confronta Virginia e expõe detalhe: 'Por isso ela chorou'

Luana Piovani voltou a confrontar publicamente Virginia Fonseca e reacendeu a troca de farpas envolvendo a influenciadora digital.

Em meio à repercussão do fim do relacionamento de Virginia com Vini Jr., a atriz utilizou o Instagram para fazer novas críticas relacionadas à divulgação de plataformas de apostas online.

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A manifestação aconteceu após Luana assistir a um trecho de podcast que discutia o impacto da promoção de casas de apostas por celebridades nas redes sociais.

Ao compartilhar o conteúdo, a atriz insinuou que a emoção demonstrada por Virginia recentemente estaria ligada às cobranças que ela vem recebendo sobre o tema.

“Foi por isso que ela chorou na hora, porque ela sentiu, ela sabe dessas verdades e aí se preocupou. O choro é a assinatura da confissão do crime”, escreveu a atriz em seu perfil oficial, sugerindo que a reação da influenciadora seria um reflexo das críticas envolvendo a publicidade de bets.

Não é de hoje



A tensão entre as duas não é recente e ganhou novos capítulos em abril, quando Luana publicou o relato de uma mulher que afirmou ter perdido o irmão após ele acumular uma dívida de R$ 109 mil com apostas virtuais.

Na ocasião, a artista fez uma declaração que provocou forte repercussão nas redes sociais ao mencionar os filhos de Virginia e relacionar a fortuna obtida pela empresária com campanhas publicitárias do setor.

A fala gerou revolta entre fãs da influenciadora e motivou uma resposta pública de Virginia, que apareceu chorando em vídeos publicados nos Stories do Instagram.

Na época, ela rebateu as declarações e demonstrou indignação pelo fato de os filhos terem sido incluídos na discussão.

“Eu fico indignada porque não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessas. Essa mulher tem filhos. Quer falar de mim, fala, dane-se o que você pensa, não estou nem aí. Mas dos meus filhos?”, desabafou a influenciadora, visivelmente abalada com o envolvimento de seus três herdeiros na discussão.



















