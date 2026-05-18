Mãe de Virginia reage após mãe de Vini Jr. tomar atitude polêmica

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, movimentou as redes sociais ao compartilhar mensagens reflexivas pouco depois da repercussão envolvendo Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr.

O clima entre as famílias ganhou destaque após uma interação no Instagram da mãe do jogador viralizar no último domingo (17), em meio ao recente término do casal cercado por rumores de traição.

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A polêmica começou quando Fernanda curtiu o comentário de um internauta que sugeria que o atleta estaria vivendo uma fase melhor após o fim do relacionamento com Virginia.

No comentário em questão, a influenciadora foi chamada de “peso”, enquanto o jogador foi descrito como alguém “mais leve” e “mais feliz” depois da separação.

Após a repercussão negativa, a mãe de Vini Jr retirou a curtida e limitou os comentários em seu perfil.

Sem mencionar diretamente os envolvidos, Margareth usou os Stories do Instagram para publicar duas mensagens interpretadas pelos seguidores como possíveis indiretas relacionadas ao caso.

“Não perca o tempo precioso da sua vida com aquilo que não vale a pena. Emprego se troca, amizade se renova, amor se reencontra, mas a sua vida não tem reposição. Cada dia perdido em lugares e pessoas erradas é um pedaço seu que não volta”, diz o recado.

Na sequência, a mãe da influenciadora compartilhou outra reflexão voltada a relacionamentos e términos amorosos.

“Nada traz uma mulher de volta depois que ela entendeu que merece mais. A mulher se afasta em silêncio e uma vez indo nunca mais volta.

Antes de ir ela insistiu, tentou, pediu mudança, mas foram suas próprias atitudes que afastaram ela. Você vai querer ser melhor quando você perceber que suas mentiras fizeram ela sofrer e mudar, mas aí já vai ser tarde demais”, diz o vídeo.