7 sintomas do câncer que acometeu Edson Celulari

Atualmente curado, o artista já comentou em entrevistas que enfrentou momentos de medo e insegurança ao receber a notícia da doença.





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Mas afinal, como o linfoma age no corpo?

O linfoma não-Hodgkin ocorre quando os linfócitos, células fundamentais do sistema imunológico, começam a se multiplicar de maneira anormal e descontrolada.

A doença pode atingir diferentes regiões do organismo e apresenta diversos subtipos, com características e níveis de agressividade distintos.

Principais sintomas

Entre os sintomas mais comuns estão o aparecimento de ínguas indolores no pescoço, nas axilas ou na virilha.

Além disso, pacientes também podem perceber sinais como cansaço excessivo, febre frequente, suor noturno intenso e emagrecimento sem causa aparente.

Em alguns casos, a doença ainda provoca coceira pelo corpo, dificuldade para respirar e episódios recorrentes de infecções, devido ao comprometimento do sistema de defesa do organismo.

Diagnóstico

Para confirmar o diagnóstico, médicos costumam solicitar exames laboratoriais e de imagem, mas a principal etapa é a biópsia do linfonodo afetado, procedimento que identifica o tipo exato do linfoma.

O tratamento depende do estágio e das características da doença. As abordagens podem envolver quimioterapia, imunoterapia, radioterapia e até transplante de medula óssea em situações específicas.

Embora seja considerado um câncer sério, o linfoma não-Hodgkin apresenta boas chances de controle e cura, principalmente quando descoberto precocemente.































