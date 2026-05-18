7 sintomas do câncer que acometeu Edson Celulari - (crédito: Reprodução/Instagram) Em 2016, o ator Edson Celulari revelou publicamente que havia sido diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, um câncer que compromete o sistema linfático, responsável pela defesa do corpo. Atualmente curado, o artista já comentou em entrevistas que enfrentou momentos de medo e insegurança ao receber a notícia da doença. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO Mas afinal, como o linfoma age no corpo? O linfoma não-Hodgkin ocorre quando os linfócitos, células fundamentais do sistema imunológico, começam a se multiplicar de maneira anormal e descontrolada. A doença pode atingir diferentes regiões do organismo e apresenta diversos subtipos, com características e níveis de agressividade distintos. Principais sintomas Entre os sintomas mais comuns estão o aparecimento de ínguas indolores no pescoço, nas axilas ou na virilha. Além disso, pacientes também podem perceber sinais como cansaço excessivo, febre frequente, suor noturno intenso e emagrecimento sem causa aparente. Em alguns casos, a doença ainda provoca coceira pelo corpo, dificuldade para respirar e episódios recorrentes de infecções, devido ao comprometimento do sistema de defesa do organismo. Diagnóstico Para confirmar o diagnóstico, médicos costumam solicitar exames laboratoriais e de imagem, mas a principal etapa é a biópsia do linfonodo afetado, procedimento que identifica o tipo exato do linfoma. O tratamento depende do estágio e das características da doença. As abordagens podem envolver quimioterapia, imunoterapia, radioterapia e até transplante de medula óssea em situações específicas. Embora seja considerado um câncer sério, o linfoma não-Hodgkin apresenta boas chances de controle e cura, principalmente quando descoberto precocemente. Saiba Mais Mariana Morais Mãe de Virginia reage após mãe de Vini Jr. tomar atitude polêmica Mariana Morais Luana Piovani confronta Virginia e expõe detalhe: 'Por isso ela chorou' Mariana Morais Virginia 'foge' para Dubai após término e expõe 'novo affair' Mariana Morais Mãe de Vini Jr. toma atitude contra Virginia e é detonada na web Mariana Morais Rodrigo Oliver vive fase internacional e fortalece o 'Tá na Rede' após encontro com Xande de Pilares Mariana Morais Lane Melgaço conquista seguidores ao compartilhar transformações e tendências de beleza MMMariana Morais +MMMariana Morais ColunistaE-mail TagsEdson Celulari Por Mariana Morais postado em 18/05/2026 12:06 SIGA