Ex-jornalista da Globo expõe diagnóstico de doença mental e desabafa

A apresentadora e jornalista Michelle Loreto abriu o coração ao falar sobre os desafios enfrentados com a saúde mental ao longo dos últimos anos.
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Aos 46 anos, ela revelou conviver com transtorno de ansiedade generalizada e contou que também enfrentou um quadro de depressão enquanto ainda trabalhava nos bastidores da Globo, emissora onde atuou por duas décadas.
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Conhecida pelo trabalho à frente do programa "Bem Estar", atração que comandou durante dez anos, Michelle relatou, em participação no podcast Interioriza, que demorou a reconhecer a necessidade de buscar ajuda profissional.
“Eu tenho um diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada há 15 anos. Demorei para me tratar, e aí fui me tratar e me afundei na terapia, e isso foi muito importante”, declarou.
Durante a conversa, ela ainda relembrou o agravamento do quadro emocional em 2018, período em que já integrava o comando do programa voltado à saúde.
“Em 2018, eu acabei tendo um episódio de depressão, uma depressão moderada, já indo para coisa mais séria, que eu também demorei… Já fazia o ‘Bem Estar’, mas eu demorei para aceitar: ‘Imagina, comigo não, é só ansiedade’.
E isso tudo me levou também a um lugar de entender o que eu quero, mas, principalmente, o que eu acho que é o mais importante: é a gente entender o que a gente não quer”, afirmou.
Ao abordar o processo de recuperação, Michelle destacou a importância de aceitar apoio e se permitir receber cuidados em momentos delicados.
“Mas a gente só consegue isso tendo a humildade de, se tiver um momento mais delicado, deixar um tratamento entrar”, disse a jornalista.
Na sequência, ela reforçou que diferentes formas de cuidado podem contribuir para o bem-estar emocional.
“Seja ele uma terapia, um tratamento farmacológico, exercício físico, tudo isso que faz bem, mas também deixando quem te ama te cuidar e olhando em volta e percebendo e respirando.
O difícil é que é um discurso que não vai servir para todo mundo, né? Cada um vai ter que achar o seu caminho”, completou.
A saída de Michelle Loreto da Globo foi anunciada em novembro do ano passado. Na ocasião, a jornalista explicou que os planos profissionais dela já não estavam alinhados aos da emissora.
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