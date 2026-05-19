ELA: os primeiros sinais da doença que matou o ator de Grey's Anatomy

O ator Eric Dane, conhecido mundialmente pelos papéis em "Grey’s Anatomy" e "Euphoria", morreu aos 53 anos, em fevereiro deste ano, após enfrentar complicações causadas pela esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença neurológica degenerativa sem cura.
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A morte do artista foi confirmada por sua assessoria meses depois de ele tornar público o diagnóstico da condição.
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A ELA é uma enfermidade que compromete progressivamente o sistema nervoso, afetando os neurônios responsáveis pelos movimentos do corpo.
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Com o avanço da doença, funções motoras essenciais passam a ser prejudicadas, incluindo fala, locomoção, deglutição e respiração.
Sintomas iniciais
Os sintomas iniciais costumam surgir de maneira silenciosa e variam de paciente para paciente. Em muitos casos, os primeiros sinais aparecem como fraqueza muscular em braços, pernas, mãos ou pés.
Atividades simples, como segurar objetos ou caminhar, podem começar a se tornar difíceis.
Também são frequentes episódios de câimbras, perda de força, contrações involuntárias nos músculos e tropeços constantes.
Algumas pessoas desenvolvem os primeiros sintomas na região da fala, apresentando voz arrastada, rouquidão ou dificuldade para pronunciar palavras e engolir alimentos.
A progressão da doença acontece de forma gradual e tende a atingir diferentes grupos musculares ao longo do tempo.
Sem cura
Embora a ELA possa surgir em qualquer idade, ela é mais comum entre pessoas de 40 a 70 anos.
Estudos apontam ainda que fatores genéticos, tabagismo e exposição prolongada a substâncias tóxicas podem aumentar o risco de desenvolvimento da condição.
Apesar de ainda não existir cura definitiva, os tratamentos atuais ajudam a desacelerar a evolução da doença, aliviar sintomas e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes por meio de acompanhamento multidisciplinar e suporte especializado.
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