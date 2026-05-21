Mãe de Davi Brito expõe bambam e faz convite inusitado: 'Você que implorou' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Elisângela Brito usou as redes sociais nesta quinta-feira (21) para rebater declarações de Kleber Bambam e acabou protagonizando um momento inusitado.

Irritada com comentários feitos pelo ex-BBB sobre a vida pessoal de seu filho, Davi Brito, ela publicou um vídeo no Instagram em tom de revolta e chegou a desafiar Bambam para uma luta.

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Usando luvas de boxe, Elisângela criticou a postura do rival do filho às vésperas do confronto entre os dois no oitavo Fight Music Show 8, marcado para o dia 30 de maio.

Segundo ela, Bambam teria insistido para que Davi aceitasse participar da luta e agora estaria aproveitando entrevistas e podcasts para falar da vida pessoal do baiano.

"Olá, Bambam, tô passando aqui pra te dar um recadinho. Olha, já que uma das mães vai ter que chorar em cima do ringue, eu tô passando aqui pra te dar um recado. Foi você que implorou a Davi pra lutar, e hoje você fica nos podcasts falando da vida pessoal de Davi", disparou.

Na sequência, Elisângela afirmou que o esporte deveria ser tratado com respeito e acusou o ex-BBB de transformar a rivalidade em fofoca pública.

"Olha, o boxe é uma arte, não é fofoca. E outra, a gente sabe que tem a resenha da luta, sim, da encarada, sim, mas você chegar aí pelas redes sociais e ficar tirando onda... Eu não lembro do seu nome, eu só lembro do nome de Maria Eugênia [boneca criada no BBB].

Eu tô ouvindo falar no seu nome agora porque Davi aceitou lutar com você, a sua imploração. Não foi nenhum pedido, foi implorando, porque se você quiser, eu puxo as câmeras do lugar que Davi tá e jogo na rede social pra mostrar", seguiu.

O vídeo terminou com um novo ataque ao campeão do primeiro BBB e até um desafio direto para que os dois resolvessem as diferenças no ringue.

Ainda usando as luvas, a mãe de Davi afirmou que toparia enfrentar Bambam no evento.

"Porque se hoje o Fight Music Show, que eu não sei o nome, me chamasse pra cima do ringue com você, eu só ia, ó, dar na sua boca, falastrão. Não bata de frente, não. Você não conhece o meu plantão.

Não fique de bobeira, não fique no podcast falando da vida pessoal de ninguém, porque senão eu puxo as câmeras.

Implorou, sim. Não bata de frente, não, Bambam. Bora, Bambam, pra cima do ringue. Você não chamou o cara pra lutar, vai pro ringue. Pare de ficar falando da vida dos outros, fofoqueiro", encerrou.